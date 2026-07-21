Bares y restaurantes: el motor social y económico que activa comunidades, empleo y barrios en Chile

La industria cervecera se ha consolidado como uno de los motores de la economía nacional: según cifras del sector, representa el 1,6% del PIB de Chile y sostiene cerca de 179 mil empleos directos e indirectos. Parte relevante de esa cadena de valor son los bares y restaurantes, un rubro donde nueve de cada diez locales corresponden a pequeñas y medianas empresas, responsables del 70% del empleo del país. Y en una época marcada por el auge del delivery, el trabajo remoto y las interacciones digitales, estos espacios de encuentro cara a cara han adquirido un nuevo valor.

“Cada bar que abre sus puertas es una pyme. Que en Chile son quienes generan el 70% del empleo. Apoyar un bar es apoyar una pyme. Es mantener vivo un barrio, un espacio donde la gente se junta, celebra y conecta. Porque cuando la gente se reúne, se activa algo que va mucho más allá de la mesa, por eso lanzamos ‘Activemos el Encuentro’. Chile necesita más encuentros. Más conversaciones cara a cara, más mesas compartidas, más espacios para construir juntos. Más crecimiento económico y más empleo. Eso es lo que queremos activar”, afirma Juan Manuel Ferrés, gerente general de Cervecería AB InBev Chile.

El estudio de Oxford Economics, realizado en colaboración con AB InBev en Brasil, México, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos, midió el valor que las personas asignan a estos espacios: a partir de encuestas a más de 5.300 adultos, un 77% considera que los bares ayudan a reunir a las comunidades, un 72% reconoce su aporte a la economía local, un 69% cree que fortalecen las conexiones sociales y un 58% estima que estos espacios deberían recibir mayor apoyo de las autoridades locales.

El mismo estudio dimensiona el aporte económico del sector a nivel global: los bares generan un total de US$126,3 mil millones en valor agregado bruto al PIB de esos cinco mercados, sostienen más de 2 millones de empleos locales y reúnen a 162 millones de visitantes mensuales en más de 360 mil establecimientos. Además, aportan US$41,3 mil millones en impuestos y US$38,1 mil millones en sueldos pagados a trabajadores del rubro, y generan US$4,9 mil millones en valor social anual. Si bien el estudio no releva cifras específicas para Chile, la magnitud de los resultados internacionales refuerza que bares y restaurantes no solo generan actividad económica, también construyen comunidad.

“Esta investigación aporta nuevos datos y evidencia medible a algo que muchas culturas han comprendido durante mucho tiempo a través de la experiencia vivida. Los bares no son solo negocios. Son instituciones sociales importantes que impulsan la conexión humana y la actividad económica dentro de las comunidades”, dijo Innes McFee, CEO de Oxford Economics.

En ese contexto, la cerveza ha acompañado históricamente celebraciones, conversaciones y comidas compartidas. Más que el centro de esos momentos ha sido parte de experiencias que las personas recuerdan por quienes estuvieron alrededor de la mesa. Esa es la mirada que Cervecería AB InBev busca promover a través de su iniciativa “Activemos el Encuentro”: entender a la cerveza como una facilitadora del encuentro, siempre desde una perspectiva de moderación y consumo responsable.

“En Cervecería AB InBev entendemos que nuestro aporte va mucho más allá de elaborar cerveza. Somos parte de momentos que reúnen a las personas y creemos que esos encuentros tienen un enorme valor para la sociedad. Cuando un bar se llena, cuando amigos vuelven a reunirse o una familia comparte una comida, aumenta la calidad de vida, se fortalecen las comunidades, se apoyan miles de emprendedores y se generan oportunidades para los barrios”, señaló José Antonio Alonso, director de Asuntos Corporativos y Legal de Cervecería AB InBev Chile.

Entre las acciones desarrolladas bajo este marco destaca Cheers to Bars, realizada en el contexto del Mundial FIFA 2026, que reunió a autoridades, representantes gremiales y líderes empresariales para relevar el aporte de bares y restaurantes a la vida social y económica del país. Asimismo, a través de sus canales propios, AB InBev cuenta la historia de emprendimiento y resiliencia de bares en tres comunas de la Región Metropolitana —Santiago, Maipú y Providencia—, embajadores de la iniciativa que busca relevar la necesidad de activar el encuentro, recuperar barrios y apoyar a las pymes.

Durante los próximos meses, AB InBev, a través de “Activemos el Encuentro”, continuará impulsando acciones que fortalezcan a bares y restaurantes y visibilicen su aporte al desarrollo social y económico del país.