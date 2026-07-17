USM y Aduana presentan avances de proyecto que transforma cigarrillos decomisados en compost

En la reunión también participaron representantes de la Cámara Nacional de Comercio y la British American Tobacco Chile, en la que se dieron a conocer detalles de esta iniciativa que busca desarrollar alternativas sostenibles para el tratamiento de residuos provenientes del comercio ilícito mediante el uso de microorganismos.

Con el objetivo de conocer los avances y evaluar la proyección de una iniciativa científica orientada al tratamiento sostenible de cigarrillos decomisados, autoridades del Servicio Nacional de Aduanas, representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), la British American Tobacco Chile (BAT) y la Universidad Técnica Federico Santa María sostuvieron una reunión para analizar su potencial aplicación como respuesta innovadora frente a una problemática de alcance nacional.

En ese contexto, representantes de ambas entidades sostuvieron un encuentro en dependencias de la USM, instancia en la que se abordó el escenario nacional asociado al contrabando de cigarrillos y la acumulación de mercancía incautada. La jornada contó con la participación del director regional de Aduanas San Antonio, Ángelo Vergara Colombo, el presidente de la CNC, José Pakomio, el director del Departamento de Ingeniería en Diseño de la universidad, Dr. Juan Carlos Briede, así como la académica del mismo departamento, Marcela Carvajal, responsable del proyecto.

“Esta iniciativa viene a atender una gran necesidad que ha sido indicada por Aduanas de Chile, que es la gran cantidad de cigarrillos decomisados a nivel nacional. Buscamos aplicar innovación tecnológica, innovación microbiana y de ingeniería en diseño para proponer un bioproducto basado en microorganismos, bacterias o hongos, que permita la transformación o biodegradación de toda la matriz que compone la cajetilla del cigarro”, explicó la Dra. Carvajal.

La investigación –desarrollada por el grupo de agrobiotecnología del Departamento de Ingeniería en Diseño y el Centro de Biotecnología “Dr. Daniel Alkalay Lowitt” (CB-Dal), con el apoyo del consorcio institucional CienciaV 2030 y la Oficina de Licenciamiento y Transferencia Tecnológica (OTTL)– busca desarrollar alternativas sostenibles para el tratamiento de residuos provenientes del comercio ilícito. A través del uso de microorganismos, el equipo trabaja en la degradación de componentes como papel, tabaco y otros materiales presentes en cajetillas decomisadas, avanzando hacia soluciones de economía circular aplicables a gran escala.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, José Pakomio, valoró la iniciativa señalando que “uno de los grandes desafíos que hemos relevado durante años es el contrabando y sus efectos en la economía formal. Por eso es muy importante identificar nuevas iniciativas como la que está desarrollando la USM, donde se innova con sentido y pensando en el impacto que esto puede tener en las personas y en el país”.

Asimismo, el Servicio Nacional de Aduanas ha cumplido un rol clave en el desarrollo del proyecto, facilitando anteriormente la entrega formal de cajetillas decomisadas para la realización de pruebas e investigaciones orientadas a su biodegradación. Esta colaboración ha permitido también vincular capacidades científicas universitarias con una necesidad concreta del sistema público.

Por su parte, el director Vergara sostuvo que “me parece muy importante el desarrollo tecnológico que está haciendo la Universidad Federico Santa María, no solo desde el punto de vista de la innovación, sino también por su impacto social y económico. Buscar mecanismos para destruir el cigarrillo y transformar el tabaco en compost es algo sumamente relevante”.

La jornada concluyó con una visita a laboratorios de la universidad, donde las autoridades conocieron parte del trabajo experimental que se desarrolla actualmente y los próximos pasos de esta investigación con potencial impacto nacional e internacional.