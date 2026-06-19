Abastible consolida alianzas con Hub Metropolitano y Hub Huechuraba para potenciar el espíritu emprendedor en la Región Metropolitana

En línea con su propósito corporativo de “Potenciar el Espíritu Emprendedor”, Abastible concretó nuevas alianzas con Hub Metropolitano y Hub Huechuraba para impulsar iniciativas que promoverán el desarrollo de pymes y emprendedores de la Región Metropolitana. Los programas consideran herramientas de capacitación, acompañamiento especializado y espacios de vinculación orientados a fortalecer capacidades, fomentar la innovación y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

A través de su alianza con el Hub Metropolitano, iniciativa del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, ejecutada por Fundación Chile, Abastible apoyará un programa orientado a fortalecer el encadenamiento productivo entre grandes empresas y pymes de la región. Además, la iniciativa considera un diagnóstico sobre el nivel de preparación de las pequeñas y medianas empresas para integrarse a cadenas de valor, junto con instancias de relacionamiento y una rueda de negocios destinada a facilitar el contacto entre ellas y potenciales compradores, promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración.

Paralelamente, la compañía puso en marcha junto a la Municipalidad de Huechuraba el programa “Cowork Gastronómico Huechuraba 2026”, orientado a fortalecer emprendimientos del rubro alimentario de la comuna mediante acceso a infraestructura especializada, formación técnica y acompañamiento para el desarrollo de sus negocios.

La idea beneficiará a cerca de 160 emprendedores entre agosto y diciembre de 2026 y contempla talleres formativos, workshops y residencias gastronómicas enfocadas en áreas como inocuidad alimentaria, manipulación de alimentos, costos, etiquetado, innovación de productos, packaging, estrategias de comercialización y fortalecimiento de modelos de negocio.

Joaquín Cruz, Gerente General Corporativo de Abastible, dijo que “En Abastible creemos que el desarrollo de los territorios se construye desde sus emprendedores. Este programa refleja nuestro propósito de “Potenciar el Espíritu Emprendedor”, entregando herramientas concretas, formación y espacios habilitados para que los emprendimientos gastronómicos puedan crecer, profesionalizarse y proyectarse hacia nuevos mercados. En ese contexto, estamos convencidos de que la colaboración entre todos los actores es un factor clave para apoyar de manera efectiva el desarrollo de las pymes de nuestro país”.

Con estas iniciativas, Abastible continúa ampliando su red de colaboración con actores públicos y privados para acercar herramientas y oportunidades a emprendedores y pequeñas empresas, contribuyendo a fortalecer su desarrollo y proyección en distintos sectores productivos.