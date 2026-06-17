El perfil ejecutivo de Paola Basaure: ingeniería, estrategia y gestión territorial

El liderazgo en infraestructura eléctrica cambió de escala. La conducción de una empresa del sector exige hoy comprensión técnica, visión estratégica, gestión ambiental, relación con comunidades, conocimiento regulatorio y capacidad para sostener decisiones de largo plazo. En ese cruce se ubica Paola Basaure, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Gestión Socioambiental de Transelec.

Su perfil permite observar una transformación relevante en las empresas de infraestructura crítica. La transmisión eléctrica requiere planificación, operación segura y excelencia técnica. Pero también exige legitimidad territorial, transparencia, cumplimiento ambiental y equipos capaces de relacionarse con comunidades, autoridades, clientes y actores públicos.

Basaure reúne esas dimensiones desde una trayectoria vinculada a la ingeniería, la sostenibilidad y la gestión corporativa. Su posición en la primera línea ejecutiva de Transelec refleja el lugar que han ganado las áreas socioambientales y de asuntos corporativos dentro de compañías cuya operación impacta directamente en el desarrollo del país.

Una mirada técnica con alcance estratégico

La formación de Paola Basaure como ingeniera le entrega una base sólida para desenvolverse en una industria altamente técnica. La transmisión eléctrica opera con estándares exigentes, proyectos de larga maduración, activos distribuidos en distintos territorios y una relación directa con la seguridad del suministro.

Ese conocimiento técnico adquiere mayor valor cuando se conecta con decisiones estratégicas. En su cargo, Basaure trabaja en materias que inciden en la viabilidad de los proyectos y en la forma en que la compañía se relaciona con su entorno: cumplimiento ambiental, sostenibilidad, comunidades, reputación, comunicación, inversión social e innovación aplicada.

Para Basaure, en el ámbito socioambiental la tecnología permite mejorar el monitoreo, tomar decisiones con más información y ampliar la capacidad de respuesta de equipos que trabajan en territorios extensos.

Entre las iniciativas mencionadas por la ejecutiva aparecen el uso de drones para monitoreo de vegetación, aplicaciones comunitarias, herramientas para identificar especies arbóreas, soluciones acústicas, tecnologías para detección arqueológica y dispositivos orientados a reducir riesgos para aves en líneas de transmisión.

Estos ejemplos muestran una innovación conectada con la operación y con el territorio. La tecnología ayuda a anticipar conflictos, proteger componentes ambientales, responder con mayor precisión y elevar estándares de gestión.

Esa combinación define un tipo de liderazgo especialmente necesario en infraestructura crítica. Las empresas del sector requieren ejecutivos capaces de comprender el funcionamiento del negocio y, al mismo tiempo, leer las señales que provienen del territorio, la regulación, las comunidades y la conversación pública.

Sostenibilidad como filosofía de gestión

En la visión de Basaure, la sostenibilidad se expresa en decisiones concretas. Un proyecto sostenible requiere confianza, transparencia, información clara y trabajo territorial desde etapas tempranas.

Esa mirada convierte la sostenibilidad en una práctica de gestión diaria, integrada al diseño de proyectos, al cumplimiento ambiental y a la relación con comunidades.

Ese enfoque resulta especialmente relevante para una empresa de transmisión. Las líneas y subestaciones permanecen durante décadas en los territorios donde se emplazan. Su operación convive con comunidades, caminos, actividades productivas, paisajes y dinámicas locales.

La sostenibilidad, en ese contexto, se mide en la capacidad de construir relaciones estables y de sostener una presencia responsable en el tiempo.

Basaure ha impulsado una lectura donde la gestión socioambiental participa desde el inicio de las decisiones. Esa participación temprana permite anticipar riesgos, identificar actores relevantes, ajustar medidas, explicar impactos y fortalecer la confianza con los territorios.

La gestión territorial, por su parte, ocupa un lugar central en el perfil de Paola Basaure. Su rol exige escuchar, interpretar contextos locales y transformar esa información en decisiones corporativas. En proyectos de infraestructura, cada territorio tiene características propias: comunidades, memorias, preocupaciones, usos productivos, organizaciones locales y expectativas frente a la presencia de una empresa.

Basaure ha destacado la importancia de contar con especialistas comunitarios y ambientales en las zonas donde la compañía está presente. Ese modelo refleja una evolución en la manera de entender el vínculo territorial: equipos propios, canales más directos y una relación menos distante entre la empresa y las comunidades.

Asuntos Corporativos como función crítica

El cargo de Basaure muestra el valor estratégico que han adquirido los asuntos corporativos en empresas de infraestructura. Esta función articula reputación, sostenibilidad, relación institucional, comunicación, comunidades y lectura del entorno.

En industrias reguladas y de alta exposición pública, esas áreas inciden directamente en la continuidad de los proyectos. Una decisión operacional puede generar efectos reputacionales. Una inquietud comunitaria puede anticipar un riesgo. Una fiscalización ambiental puede transformar procesos internos. Una emergencia puede poner a prueba la confianza construida durante años.

Por eso, Asuntos Corporativos dejó de ser una función periférica dentro de las compañías de infraestructura. Hoy opera como un espacio de articulación entre la empresa y su ecosistema: autoridades, comunidades, clientes, reguladores, medios, organizaciones sociales y equipos internos.

Basaure representa ese rol integrador. Su trabajo conecta la operación eléctrica con la legitimidad pública y la estrategia corporativa. Esa posición requiere criterio técnico, sensibilidad territorial y capacidad para tomar decisiones bajo escrutinio.

Liderar equipos para una industria en transformación

El perfil ejecutivo de Basaure también se expresa en la construcción de equipos. En áreas de sostenibilidad y asuntos corporativos, el conocimiento normativo necesita complementarse con habilidades de negociación, comunicación, lectura de contexto, trabajo colaborativo y gestión de relaciones.

La ejecutiva ha puesto énfasis en formar equipos capaces de generar redes, presentar ideas, pedir información, sostener conversaciones difíciles y actuar con criterio frente a escenarios complejos. Esa dimensión del liderazgo resulta clave en empresas donde los desafíos técnicos se cruzan con expectativas sociales y exigencias regulatorias.

La transformación de una compañía depende de estándares, procesos y personas preparadas para sostenerlos. En ese sentido, el liderazgo de Basaure combina dirección estratégica con desarrollo de capacidades internas.