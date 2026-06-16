Mundial 2026: el Seguro de Viaje de Southbridge se convierte en el mejor aliado para disfrutar la experiencia sin preocupaciones

Viajar a Estados Unidos, Canadá y México para vivir el Mundial 2026 es una experiencia única. Sin embargo, los largos desplazamientos, las conexiones entre ciudades y los imprevistos propios de cualquier viaje internacional hacen que contar con protección sea más importante que nunca.

Miles de personas se preparan para cumplir el sueño de ver en vivo el torneo de fútbol más importante del mundo. Pasajes, hoteles, entradas y traslados suelen estar entre las principales preocupaciones de los viajeros, pero existe un aspecto igual de relevante: proteger la inversión realizada y contar con respaldo ante cualquier eventualidad.

Por eso, el Seguro de Viaje de Southbridge surge como una solución pensada para acompañar a quienes viajarán al Mundial 2026, entregando cobertura y asistencia frente a los imprevistos que pueden ocurrir antes o durante el viaje.

Protección cuando más la necesitas

Un problema de salud, una maleta extraviada o un vuelo retrasado pueden transformar una experiencia inolvidable en un dolor de cabeza. Más aún cuando se trata de un viaje que contempla múltiples destinos y cruces de frontera entre Estados Unidos, Canadá y México.

El Seguro de Viaje de Southbridge entrega cobertura para emergencias médicas y dentales, asistencia por pérdida o demora de equipaje, protección frente a vuelos retrasados o conexiones perdidas, cancelación o interrupción del viaje y apoyo en caso de extravío de documentos personales.

De esta manera, los viajeros cuentan con respaldo económico y asistencia especializada para resolver situaciones que podrían afectar sus planes.

Un respaldo para disfrutar el Mundial con tranquilidad

La atención médica en Norteamérica puede representar costos elevados para quienes viajan sin cobertura. A ello se suman los riesgos asociados al alto flujo de pasajeros que movilizará el campeonato, aumentando la posibilidad de retrasos, cambios de itinerario o inconvenientes logísticos.

Contar con un Seguro de Viaje permite enfrentar estas situaciones con mayor tranquilidad y concentrarse en lo verdaderamente importante: disfrutar cada partido, recorrer nuevas ciudades y vivir una experiencia que probablemente se recuerde para toda la vida.

Más que un requisito, una decisión inteligente

Así como nadie viajaría al Mundial sin pasaporte o sin entradas, cada vez más personas incorporan el Seguro de Viaje como parte esencial de la planificación.

Con el respaldo de Southbridge, los viajeros pueden acceder a una cobertura integral diseñada para acompañarlos desde el momento en que comienza su aventura y durante toda su estadía en el extranjero.

Porque cuando el destino es el Mundial 2026, viajar protegido también es parte del juego.

Cotiza ingresando a southbridgeseguros.cl.