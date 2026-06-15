Consejos para viajar por primera vez fuera de Chile

Uno de los elementos que muchos viajeros incorporan dentro de su planificación es un seguro de viajes, especialmente cuando visitan destinos donde los costos médicos o los imprevistos pueden representar un gasto importante.

Revisar la documentación antes de viajar

Uno de los primeros pasos es verificar que toda la documentación necesaria se encuentre vigente. Muchos países exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses desde la fecha de ingreso, y algunos destinos requieren visas, permisos electrónicos o formularios migratorios específicos.

También es recomendable guardar copias digitales del pasaporte, reservas, pasajes y otros documentos importantes. Tener acceso a esta información desde el teléfono o una plataforma en la nube puede resultar muy útil ante cualquier eventualidad.

Investigar el destino con anticipación

Conocer aspectos básicos del país que se visitará puede marcar una gran diferencia. Informarse sobre el clima, la moneda local, las costumbres y los sistemas de transporte permite llegar mejor preparado y evitar errores frecuentes.

Además, cada país tiene particularidades culturales que conviene conocer. Cuanta más información se tenga antes de partir, más sencilla será la adaptación durante los primeros días del viaje.

Elaborar un presupuesto realista

Uno de los desafíos más comunes para quienes viajan por primera vez al extranjero es calcular cuánto dinero necesitarán. Muchas personas consideran únicamente el valor de los vuelos y el alojamiento, pero existen otros gastos que también deben contemplarse:

Transporte local.

Alimentación.

Entradas a atracciones turísticas.

Compras personales.

Conexión a internet.

Gastos imprevistos.

Crear una estimación diaria de gastos ayuda a tener una visión más clara del presupuesto general. Además, es aconsejable reservar una parte de los recursos exclusivamente para emergencias.

Evaluar los medios de pago disponibles

Hoy existen múltiples alternativas para realizar pagos en el extranjero, aunque no todos los países funcionan de la misma manera. Mientras algunas ciudades operan casi por completo con pagos electrónicos, otras mantienen una fuerte presencia del efectivo.

Por esta razón, se recomienda diversificar los métodos de pago y no depender de una sola tarjeta. Antes de viajar, conviene consultar con el banco aspectos como las comisiones internacionales, los límites de uso y la posibilidad de informar previamente el viaje para evitar bloqueos preventivos por seguridad.

Organizar un itinerario flexible

La emoción de una primera experiencia internacional puede llevar a planificar cada minuto del viaje. Sin embargo, suele ser más conveniente definir las actividades principales y dejar espacios libres para adaptarse a cambios o descubrir nuevos lugares.

Las condiciones climáticas, las recomendaciones de otros viajeros o simplemente el deseo de permanecer más tiempo en un destino pueden modificar los planes iniciales. Un itinerario flexible permite aprovechar mejor estas oportunidades.

Resolver la conectividad antes de partir

Contar con acceso a internet facilita enormemente la experiencia de viaje. Aplicaciones de mapas, transporte, traducción, reservas y mensajería se han vuelto herramientas indispensables.

Entre las opciones más habituales se encuentran el roaming internacional, las tarjetas SIM locales y las eSIM internacionales. La mejor alternativa dependerá del destino, la duración del viaje y las necesidades de cada persona.

Prepararse para los imprevistos

Aunque nadie espera enfrentar dificultades durante sus vacaciones, los imprevistos forman parte de cualquier viaje. Retrasos o cancelaciones de vuelos, pérdida de equipaje o problemas de salud son situaciones que pueden ocurrir incluso cuando todo ha sido cuidadosamente organizado.

Por este motivo, resulta útil contar con medidas preventivas y llevar una lista con números de emergencia, contactos importantes y la ubicación de los consulados o representaciones diplomáticas chilenas en el país de destino.

Aprender algunas expresiones básicas

No es necesario dominar otro idioma para disfrutar de un viaje internacional, pero conocer algunas frases esenciales puede facilitar muchas situaciones cotidianas. Saludos, indicaciones básicas o preguntas relacionadas con transporte suelen ser suficientes para desenvolverse con mayor seguridad.

Además, intentar comunicarse en la lengua local suele generar una recepción más positiva por parte de los residentes y enriquecer la experiencia cultural.

Mantener expectativas realistas

Las redes sociales suelen mostrar una versión idealizada de los destinos turísticos, pero la realidad de cualquier viaje incluye momentos menos perfectos. Habrá trayectos largos, posibles demoras y cambios de planes.

Para quienes viajan por primera vez fuera de Chile, cada desafío representa también una oportunidad para aprender, ganar confianza y desarrollar habilidades que serán útiles en futuras aventuras. Desde utilizar un sistema de transporte desconocido hasta adaptarse a nuevas costumbres, cada experiencia contribuye a ampliar la perspectiva sobre el mundo y a enriquecer el viaje mucho más allá de los lugares visitados.