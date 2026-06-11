Gala FEN Alumni reunió a generaciones de egresados en una noche marcada por la música y el reencuentro

La comunidad de egresados de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile vivió una jornada especial en la Gala FEN Alumni, un encuentro que combinó cultura, networking y el orgullo de pertenecer a una de las facultades más influyentes del país.

El evento se realizó en la nueva Gran Sala Sinfónica Nacional, ubicada en Vicuña Mackenna 20, y convocó a alumni de distintas generaciones, quienes llegaron para reencontrarse, compartir experiencias y fortalecer los vínculos que los unen a la FEN.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el estreno de un concierto dedicado a la obra del reconocido compositor John Williams. Los asistentes disfrutaron de un recorrido musical por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine, incluyendo piezas de Harry Potter y la piedra filosofal, Tiburón, Volver al Futuro y Star Wars.

La gala también contó con la presencia de destacadas autoridades universitarias y representantes de la comunidad FEN, quienes destacaron la importancia de generar espacios de encuentro entre quienes han formado parte de la historia de la facultad.

Radio Infinita fue parte de la cobertura de esta especial jornada, conversando con asistentes y autoridades sobre el valor de mantener viva la conexión entre las distintas generaciones de profesionales formados en la FEN.

Con iniciativas como esta, FEN Alumni continúa fortaleciendo una comunidad que trasciende las aulas y que sigue aportando al desarrollo del país desde diversos ámbitos profesionales.