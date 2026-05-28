Tequila premium: por qué crece su popularidad en Chile

El camino del tequila hacia la categoría premium

Antiguamente, este destilado cargaba con la fama de ser un licor fuerte y de fabricación masiva con bajos estándares. No obstante, desde los años 90, los productores mexicanos se enfocaron en una transformación basada en la calidad del origen y la distinción.

En la actualidad, el auge del tequila premium en Chile se debe a un consumidor que prioriza el trabajo artesanal y la legitimidad del producto. Este crecimiento se fundamenta en diversos factores clave:

¿Por qué el tequila se volvió una bebida premium?

Históricamente, el tequila cargaba con el estigma de ser un alcohol agresivo, asociado a producciones en masa de baja calidad. Sin embargo, a partir de la década de los 90, la industria mexicana inició una reinvención centrada en la sofisticación y el origen.

Hoy, el tequila premium es el resultado de un cambio en la percepción del consumidor chileno, quien busca autenticidad y artesanía por sobre la cantidad. Varias dinámicas explican este ascenso:

Evolución del paladar: El consumidor actual está más educado y valora la complejidad sensorial, buscando notas de cata que solo un destilado con años de maduración puede ofrecer.

Influencia de la mixología: Los bartenders han sacado al tequila de la categoría de “trago para olvidar” y lo han posicionado como la base de cócteles sofisticados y equilibrados.

El efecto “celebridad”: La entrada de figuras globales en el negocio del tequila ha otorgado un estatus aspiracional a la bebida, transformándola en un símbolo de estilo de vida.

Auge del consumo en el hogar: La pandemia impulsó la compra de destilados de alta gama para disfrutar de experiencias de bar en la seguridad y comodidad de la casa. Eventos de e-commerce masivos como el Cyber Day han facilitado aún más el acceso a estas marcas premium a través de grandes ofertas online, reforzando la tendencia de “beber mejor en casa”.

¿Qué hace que un tequila sea considerado premium?

Para entender por qué una botella puede superar los valores estándar, es necesario mirar más allá de la etiqueta. El término “premium” no es una categoría legal oficial, pero en la práctica responde a estándares rigurosos de producción y calidad.

El alma del agave

La diferencia fundamental radica en el ingrediente: un tequila premium debe ser 100% Agave Azul Tequilana Weber. A diferencia de los tequilas “mixtos”, que pueden contener hasta un 49% de otros azúcares y aditivos, el premium se elabora exclusivamente con el corazón de la planta.

Procesos que honran el tiempo

Un agave azul tarda entre 5 y 8 años en madurar en el campo antes de ser cosechado. Los tequilas de alta gama suelen utilizar métodos tradicionales, como la cocción en hornos de mampostería y la molienda con tahona (una piedra volcánica circular), que preservan los perfiles aromáticos naturales mejor que los procesos industriales acelerados.

La importancia de la maduración

El tiempo en barrica define la personalidad del destilado. Dependiendo de su reposo, encontramos tres categorías principales:

Categoría Reposo en madera Perfil de sabor Blanco 0 a 2 meses Notas frescas, cítricas y puro sabor a agave cocido. Reposado 2 a 12 meses Equilibrio entre el agave y suaves notas de vainilla y roble. Añejo 1 a 3 años Complejo, rico en matices de caramelo, chocolate y especias.

¿Qué tragos con tequila son tendencia actualmente?

La versatilidad del agave ha permitido que el tequila se integre en la mixología moderna chilena con una fuerza inusitada. Ya no se trata solo de la Margarita clásica, aunque esta sigue siendo un pilar fundamental en su versión premium.

Las tendencias actuales incluyen:

La Paloma: Considerada por muchos el cóctel nacional de México, ha ganado terreno en Chile por su perfil refrescante que combina tequila blanco, jugo de lima y refresco de pomelo. Tequila Cristalino: Es la tendencia de mayor crecimiento. Se trata de un tequila añejo que pasa por un proceso de filtración con carbón activado para eliminar el color pero mantener la complejidad del envejecimiento, resultando en un trago suave y visualmente elegante. Twists de clásicos: El uso de tequila o mezcal en lugar de ginebra o whisky para preparar Negronis o Old Fashioneds , aportando notas terrosas y ahumadas únicas. Highballs: Mezclas ligeras con agua tónica o agua mineral con gas (como el popular Ranch Water ), ideales para quienes buscan un consumo con menos azúcar y más refrescante.

¿Por qué las nuevas generaciones prefieren destilados premium?

Los Millennials y la Generación Z en Chile están redefiniendo la relación con el alcohol. El mantra de estas generaciones es “beber menos, pero mejor”. Esta tendencia responde a una búsqueda de valor y calidad por sobre el volumen.

Varios factores socioculturales impulsan esta preferencia:

Conciencia de salud y bienestar: Los jóvenes valoran que el tequila 100% agave sea libre de gluten y, en muchos casos, más bajo en calorías que otros destilados. Además, la ausencia de aditivos y azúcares añadidos en los tequilas premium reduce las probabilidades de resacas severas, algo que la Gen Z intenta evitar activamente.

Búsqueda de experiencias: Para este grupo, el consumo no es un hábito automático, sino una forma de socialización donde la historia detrás de la marca y la narrativa del producto importan tanto como el líquido mismo.

Sostenibilidad y ética: Existe una creciente demanda por productos que demuestren prácticas agrícolas responsables y un impacto positivo en las comunidades de origen.

¿Cómo influyen las redes sociales en el boom del tequila?

En la era de Instagram y TikTok, la estética es un motor de consumo. El tequila ha sabido adaptarse a este ecosistema mediante diseños de botellas que son verdaderas piezas de arte y licores visualmente atractivos.

El Tequila Rosa, por ejemplo, ha causado revuelo al ofrecer una tonalidad vibrante obtenida por el contacto con barricas de vino tinto, convirtiéndose en un imán visual para las audiencias digitales. Además, la narrativa visual de los campos de agave azul en Jalisco y los procesos artesanales de jima proporcionan un contenido “estético” y auténtico que resuena con la cultura foodie actual.

Las plataformas digitales también funcionan como espacios de educación. A través de videos breves, los usuarios aprenden a preparar cócteles en casa o descubren las diferencias entre un reposado y un blanco, eliminando la barrera técnica y haciendo que el lujo sea más accesible.

¿Qué hace único al tequila frente a otros destilados?

A diferencia del whisky (granos) o el vodka (papas o granos), el tequila nace de una planta suculenta que tarda casi una década en estar lista para la producción. Esta denominación de origen protegida garantiza que solo el destilado producido en regiones específicas de México pueda llevar el nombre de Tequila, preservando su identidad y estándares de calidad.

Su perfil de sabor es inigualable: ofrece una paleta que va desde lo terroso y herbal hasta lo dulce y amaderado. Además, el tequila posee un valor simbólico profundo; es un embajador de la cultura mexicana que ha logrado transitar desde la tradición ancestral hasta la vanguardia del lujo global.

En Chile, el tequila premium ha encontrado un ecosistema receptivo. Ya sea por su versatilidad en la coctelería o por su capacidad de ser disfrutado lentamente, representa una nueva forma de entender el ocio urbano: una que valora el tiempo, el origen y, sobre todo, la calidad de cada sorbo.