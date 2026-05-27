Se viene el invierno: “Abastible Al Paso” ofrece descuentos exclusivos de hasta $8.000 en compras presenciales

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento en el consumo de gas durante los meses de invierno, Abastible continúa impulsando “Abastible Al Paso”, una alternativa de ahorro en la compra de recargas de gas, a través de descuentos especiales, comprando de forma directa en los locales de distribución adheridos.

A través de esta iniciativa, los clientes pueden acceder de manera simple y rápida a descuentos en cilindros de 5 kg, 11 kg y 15 kg. Para utilizar el beneficio, solo deben acudir a un local adherido con su cilindro vacío y su celular, ingresar al WhatsApp de Abastible (+56 2 2938 1232) y seleccionar la opción “En el local, Al Paso”. Luego, el sistema genera un código QR que debe mostrarse al encargado del distribuidor para hacer efectivo el descuento.

Los montos de ahorro varían según la zona y las campañas vigentes, pudiendo alcanzar hasta $8.000 de descuento en cilindros de 15 kg.

“Abastible Al Paso” está disponible exclusivamente en distribuidores adheridos a lo largo del país y, actualmente, cuenta con más de 400 locales.

Para conocerlos, las personas pueden ingresar a la sección “Al Paso” o “Convenios y beneficios” del sitio web de Abastible y utilizar el buscador disponible por región o comuna. También es posible solicitar información sobre puntos activos, montos y vigencia de descuentos directamente a través del WhatsApp de beneficios de la compañía.

A través de esta alternativa de compra, Abastible busca acercar soluciones simples, y accesibles a las personas, contribuyendo al ahorro de las familias en una época del año donde el consumo energético adquiere mayor relevancia.

Para más información, visita: https://abastible.cl/gas-cilindro/al-paso/