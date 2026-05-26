Asistencias del seguro de hogar: qué son y cómo sacarles el máximo provecho

Llegar a casa después de una jornada intensa y descubrir una filtración o un cortocircuito que dejó todo a oscuras, son situaciones con las que nadie quiere encontrarse. En estos momentos de estrés, la asistencia al hogar se convierte en un recurso sumamente útil para recuperar la calma.

Nuestro seguro cubre más que catástrofes como incendios o sismos; también cuenta con una serie de soluciones diseñadas para resolver esos imprevistos diarios, garantizando que tu vivienda sea ese lugar seguro.

Descubre las asistencias que tienes disponibles

Tu póliza te permite acceder a asistencias de cristalería, gasfitería, plomería y electricidad. Además, cuentas con apoyo profesional para la instalación de televisores, cortinas, gas y lavadoras, lo que te permite resolver tareas domésticas sin complicaciones ni costos adicionales.

A diferencia de las coberturas principales, las asistencias son servicios complementarios hechos para resolver inconvenientes domésticos de forma inmediata. Es un recurso que ya tienes incluido y que funciona como una red de expertos listos para entrar en acción cuando algo falle en tu hogar.

Para utilizarlas de manera inteligente, es fundamental que consideres cómo operan bajo las condiciones de tu plan:

Los servicios están disponibles los 365 días del año.

Cada asistencia tiene un tope máximo de gastos expresado en UF.

Tienes un número limitado de usos anuales.

¿Cuándo activar tus asistencias de hogar?

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de la humedad, tu casa comienza a exigir una atención distinta. Aquí te mostramos situaciones cotidianas donde puedes sacar provecho de esta serie de soluciones:

Filtraciones y humedad acumulada

Es común que con las primeras lluvias aparezcan manchas de humedad y problemas con las llaves que no sellan bien. No esperes a que el problema dañe la infraestructura de tu vivienda; puedes solicitar el servicio asistencia de hogar en gasfitería para arreglar filtraciones y asegurar que tus cañerías estén en óptimas condiciones.

Problemas de electricidad

En esta época aumentamos el uso de estufas. calefactores y hervidores. Si notas que los automáticos saltan con frecuencia o que hay parpadeos en las luces, es el momento ideal para activar tu servicio de electricista y emergencia eléctrica.

Es vital considerar este aspecto, ya que según datos entregados por Bomberos de Chile, una de las principales causas de incendios domésticos son las fallas eléctricas, representando el 40%.

Instalaciones y montajes pendientes

Si aprovechaste eventos de compras como el Black Sale para renovar o integrar tecnología que haga más acogedora tu vivienda, no permitas que las cajas se acumulen en un rincón. Contar con un soporte de televisión nuevo, cortinas por estrenar o una lavadora esperando su puesta en marcha son motivos perfectos para activar tu asistencia de instalación.

Aprovecha las asistencias de hogar de tu seguro

El Seguro Hogar de Southbridge es más que contar con una protección ante emergencias; es tener la certeza de que tu hogar está cuidado por expertos todos los días del año. Ya sea para resolver una urgencia de gasfitería, resolver problemas con la electricidad o realizar esa instalación pendiente, cuentas con un equipo listo para simplificar tu vida y asegurar que tu casa sea siempre ese lugar de calma que mereces.

Te invitamos a ver los detalles de tu póliza y comenzar a utilizar las asistencias de tu hogar disponibles para optimizar tu tiempo y centrarte en disfrutar de la comodidad de tu espacio.

Preguntas frecuentes

¿Qué son las asistencias en seguros?

Son servicios de ayuda inmediata para resolver incidentes domésticos comunes. Para esta póliza, resuelven fallas eléctricas o problemas de plomería, sin que el asegurado deba buscar o pagar a un técnico externo por su cuenta.

¿Qué incluye la asistencia del hogar en un seguro?

Incluye servicios de gasfitería, electricidad, cristalería y plomería. Además, ofrece servicios de instalación para tu casa, como el montaje de cortinas, soportes de TV y conexión de electrodomésticos como lavadoras.

¿Qué vigencia tiene el seguro?

La póliza tiene una duración de 12 meses con renovación automática, lo que te permite acceder a todas las asistencias durante este periodo. Si decides cancelarla, puedes hacerlo en cualquier momento y se realizará la devolución proporcional de la prima.