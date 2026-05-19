Antes de comprarle algo a tu perro: Los errores más comunes en compras online de mascotas

Comprar productos para mascotas por internet puede ahorrar tiempo, sobre todo cuando hay eventos de descuentos o poco margen para ir a una tienda física. Pero en el caso de los perros, elegir solo por precio puede terminar en una compra que no sirve, dura poco o incluso puede ser riesgosa.

En esta guía repasamos errores frecuentes al comprar online y qué mirar antes de sumar un producto al carrito.

Cada vez es más común comprar alimento, correas, camas, juguetes y accesorios para mascotas desde el celular. No es raro. Según un estudio difundido por Subdere, en el país hay más de 12 millones de perros y gatos con dueño, lo que muestra el peso que tienen los animales de compañía en la vida diaria de muchos hogares.

El problema aparece cuando la compra se hace rápido, sin revisar medidas, materiales, despacho o condiciones de cambio. En un perro chico, grande, cachorro o muy mordedor, el mismo producto puede funcionar de formas muy distintas.

Comprar solo porque está con descuento

El primer error es dejar que el descuento decida por ti. Durante eventos como el cyber day, muchas personas aprovechan para adelantar compras de la casa, pero en productos para mascotas conviene mirar más que el precio.

Una cama puede estar rebajada, pero si no corresponde al tamaño del perro, no será cómoda. Un juguete puede verse entretenido, pero si tiene piezas pequeñas o un material poco resistente, puede romperse rápido. Y un accesorio puede parecer útil, pero terminar guardado si no calza con la rutina real del animal.

Antes de comprar, la pregunta no debería ser solo cuánto cuesta, sino si el producto tiene sentido para ese perro y para ese hogar.

No revisar medidas, peso y edad del perro

En fotos, muchos productos parecen más grandes o más resistentes de lo que realmente son. Por eso, uno de los errores más comunes es comprar sin revisar la ficha completa.

Esto pasa mucho con camas, arneses, ropa, platos y juguetes. Un producto pensado para razas pequeñas no tendrá el mismo uso en un perro grande. Lo mismo ocurre con cachorros, perros adultos y animales mayores, que pueden tener necesidades distintas de movimiento, mordida o descanso.

En categorías como juguetes perros, conviene revisar tamaño, material, resistencia y tipo de uso antes de elegir. No todos los juguetes sirven para morder, tirar, lanzar o dejar al perro solo, y esa diferencia importa.

Elegir juguetes sin pensar en seguridad

Un juguete para perro no debería comprarse solo porque se ve bonito. También hay que fijarse en si tiene partes que puedan desprenderse, bordes duros, costuras débiles o piezas demasiado pequeñas.

Si el perro tiende a romper todo, es mejor evitar artículos frágiles o que puedan desarmarse con facilidad. Si es cachorro, puede necesitar algo distinto a un adulto con mordida fuerte. Si es mayor, quizás le convenga un producto más blando y fácil de tomar.

La supervisión también es parte de la compra responsable. Hay juguetes que sirven para jugar acompañado y otros que pueden usarse por más tiempo, pero ningún producto reemplaza la observación del tutor cuando el perro está probando algo nuevo.

Olvidar que la compra online también tiene derechos

Comprar por internet no significa quedar a la deriva si algo sale mal. SERNAC recuerda que en compras a distancia existe derecho a retracto dentro de los 10 días siguientes desde que se recibe el producto o se contrata el servicio. También señala que las empresas deben informar el costo total y el tiempo de despacho.

Esto es clave en compras de mascotas, porque a veces el problema se nota recién cuando el producto llega. Puede ser más chico de lo esperado, venir incompleto o no corresponder a lo informado en la página.

Antes de pagar, conviene revisar si el sitio informa claramente despacho, cambios, devolución, stock y canales de contacto. Si esa información no está clara, la compra parte con una desventaja.

No considerar la rutina del perro

Hay perros que pasan varias horas dentro de un departamento, otros que salen a caminar varias veces al día y otros que viven con niños, adultos mayores o más animales. Esa rutina cambia por completo lo que puede ser útil.

Un juguete interactivo puede ayudar a mantenerlo ocupado por momentos, pero no reemplaza paseos, atención ni ejercicio. Una correa más firme puede ser necesaria para algunos paseos, pero no soluciona problemas de conducta. Una cama grande puede ser cómoda, pero si el perro suele dormir en otro lugar, quizás no sea la compra más urgente.

La Ley de Tenencia Responsable, explicada por ChileAtiende, establece que los tutores deben hacerse cargo de la alimentación, el manejo sanitario, el buen trato y los cuidados necesarios de sus mascotas. Esa responsabilidad también se nota en decisiones más cotidianas, como elegir productos adecuados y seguros.

Señales de alerta antes de pagar

Hay algunas revisiones simples que pueden evitar malos ratos al comprar online.

Revisar medidas reales del producto y no quedarse solo con la foto.

Verificar material, resistencia y edad recomendada.

Confirmar costo total, despacho y fecha estimada de entrega.

Leer condiciones de cambio o devolución antes de comprar.

Evitar productos sin información clara sobre uso o tamaño.

Pensar si el artículo calza con la conducta y rutina del perro.

No se trata de comprar más cosas, sino de elegir mejor. En mascotas, una buena compra no siempre es la más llamativa ni la más barata. Muchas veces es la que se ajusta al tamaño, carácter y necesidades reales del animal.

Antes de cerrar el carrito, vale la pena hacer una pausa y revisar los detalles. Esa pequeña revisión puede evitar devoluciones, gastos innecesarios y productos que terminan sin uso en la casa.