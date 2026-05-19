5 errores comunes al elegir abrigos y cómo evitarlos

Hay errores que se repiten temporada tras temporada y que terminan costando más de lo que parece. Acá van las claves para que tu próxima compra sea la que realmente necesitas.

Llega el frío y, casi sin darte cuenta, terminas comprando una prenda que luce perfecta en la foto, pero que en la calle no te abriga nada. Elegir bien los abrigos no es complicado, pero requiere prestar atención a algunos detalles que muchas veces se pasan por alto.

1. No considerar el clima de tu zona

El invierno no es igual en todas partes. Una jornada puede empezar con varios grados bajo cero y seguir con un mediodía soleado que invita a sacarse capas. Ignorar esa oscilación térmica es uno de los primeros errores que llevan a elegir mal.

Antes de comprar abrigos, piensa en cómo es realmente el tiempo donde vives y qué actividades haces durante el día:

• Zonas con alta oscilación térmica: si tus mañanas son frías pero las tardes son templadas, prioriza chaquetas livianas con gran capacidad térmica (de pluma delgados, por ejemplo) que puedas transportar con facilidad o llevar abiertas sin que pesen demasiado.

• Climas húmedos o lluviosos: es clave una opción impermeable. En estas zonas, asegúrate de tener parkas o abrigos con tratamiento repelente al agua.

• Uso de transporte público vs. auto: si caminas mucho o usas transporte público, necesitas materiales que respiren para evitar el sobrecalentamiento. Si te desplazas principalmente en auto, quizás no necesites el abrigo más grueso del catálogo.

2. Elegir la talla sin revisar las medidas reales

Comprar “tu talla de siempre” sin consultar la guía de medidas específica de la prenda y la marca es un error frecuente, sobre todo en compras online. Un abrigo debe otorgar espacio suficiente para que puedas llevar ropa debajo sin que se tense en los hombros ni en el pecho. Tomarte dos minutos para medirte correctamente puede ahorrarte la molestia de un cambio.

3. Priorizar el diseño y no la calidad de los materiales

Un color bonito o un corte de moda pueden enamorarte a primera vista, pero si el tejido no retiene el calor o no respira bien, terminará guardado en el clóset. La composición de la tela define qué tan útil será la prenda en el día a día. Revisar la etiqueta antes de comprar toma solo un momento y marca una gran diferencia:

• Lana natural: abriga, pero es transpirable, por lo que es una de las mejores opciones para el frío real.

• Poliéster: si es técnico repele el agua, pero si es básico puede hacer que sudes en exceso.

4. Ignorar el sistema de capas en el día a día

Confiarle todo el trabajo al abrigo más grueso que tengas puede ser un error. El sistema de capas es mucho más efectivo: te permite adaptarte rápido cuando pasas del frío exterior al calor de una oficina o del transporte público.

La idea no es ponerte mucha ropa a la vez, sino combinarla de forma estratégica. Una primera capa de tela que absorba la humedad, una intermedia para conservar el calor corporal y el abrigo exterior como escudo contra el viento y la lluvia forman una combinación difícil de superar.

5. Pasar por alto los detalles que hacen útil una prenda

Cuando eliges bien tus abrigos, los detalles funcionales marcan la diferencia entre una prenda linda y una que realmente usas. Bolsillos profundos, cierres reforzados, capucha ajustable y puños con elástico no son extras: son lo que convierte un abrigo en un aliado de verdad para el invierno. Prestar atención antes de comprar evita frustraciones que podrían evitarse fácilmente.