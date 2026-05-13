Medicina y humanidad: la nueva campaña institucional de FALP para visibilizar el impacto social del cáncer en Chile

El cáncer no solo afecta a quien recibe un diagnóstico, sino también a su familia y entorno. Bajo esa mirada, la Fundación Arturo López Pérez (FALP) presentó su nueva campaña institucional, una iniciativa que busca relevar el rol social de la oncología y la importancia de avanzar hacia un acceso más oportuno, integral y equitativo a la atención del cáncer en Chile.

La campaña pone el foco en una idea central: aliviar el dolor del cáncer no depende solo de los tratamientos, sino también de acompañar a las personas durante todo el proceso de la enfermedad, combinando excelencia médica con un profundo compromiso humano y social hacia los pacientes y sus familias.

Como organización sin fines de lucro, FALP reinvierte los recursos generados por su Instituto Oncológico en programas que benefician a pacientes en situación de vulnerabilidad, iniciativas de detección precoz, formación de especialistas e investigación clínica, contribuyendo así a reducir las brechas que hoy existen en el acceso a diagnóstico, tratamiento y prevención.

“Trabajamos bajo un modelo social de salud oncológica único en Chile, que combina excelencia médica con un propósito social: aliviar el dolor individual y social del cáncer”, señalan desde la institución.

Actualmente, el cáncer es una de las principales causas de muerte en el país y las proyecciones indican que los casos seguirán aumentando en las próximas décadas. Frente a este escenario, FALP busca impulsar una conversación más amplia sobre prevención, diagnóstico oportuno y acompañamiento integral a pacientes y familias.

La campaña también destaca el trabajo colaborativo que la fundación desarrolla junto a comunidades, empresas y organizaciones para ampliar el acceso a mamografías, exámenes preventivos y tratamientos oncológicos en distintas regiones del país.

Con más de 70 años de trayectoria, FALP es uno de los principales centros oncológicos de Chile y el único en Latinoamérica acreditado por la Organización Europea de Institutos de Cáncer (OECI), reconocimiento que respalda sus estándares clínicos, académicos y de investigación.

Más información sobre la campaña y el trabajo de la fundación en: www.falp.org