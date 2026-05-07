El negocio global de la nube crece y América Latina busca consolidar su espacio

La computación en la nube sigue consolidándose como una de las bases del desarrollo tecnológico global. De acuerdo con Fortune Business Insights, el mercado mundial de cloud computing alcanzó un valor de USD 781,27 mil millones en 2025 y podría llegar a USD 2.904,52 mil millones en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 15,7% durante el período proyectado.

Aunque Norteamérica sigue liderando con amplitud, América Latina aparece como una región en avance, impulsada por la digitalización empresarial, la banca digital, las telecomunicaciones y una mayor inversión en infraestructura.

El informe plantea que este avance no responde a un solo factor. La aceleración de la transformación digital, la integración de inteligencia artificial, la expansión de modelos híbridos y la inversión de los grandes proveedores globales explican buena parte del crecimiento esperado.

En paralelo, la nube dejó de ser vista solo como una herramienta para almacenar información o reducir costos: hoy también es una pieza crítica para procesar cargas de IA, operar con mayor flexibilidad y sostener servicios digitales de gran escala.

Un mercado definido por la inteligencia artificial

Uno de los puntos más relevantes del estudio es que la competencia entre proveedores cloud está cambiando. La capacidad para responder a los nuevos requerimientos de inteligencia artificial se ha vuelto un factor decisivo.

El acceso a GPU, la disponibilidad energética y la profundidad de la infraestructura pesan cada vez más en la evaluación de las empresas al momento de elegir un proveedor.

En ese escenario, la nube pública sigue siendo el principal motor del mercado, mientras las arquitecturas híbridas ganan espacio entre organizaciones que necesitan combinar flexibilidad operativa con exigencias regulatorias y de gobernanza de datos.

A esto se suma una tendencia más amplia hacia entornos multicloud, soluciones especializadas por industria y despliegues de borde, especialmente en contextos donde la baja latencia y el procesamiento distribuido son cada vez más importantes.

América Latina: menor escala, pero señales claras de expansión

Dentro del panorama global, América Latina todavía representa una porción acotada del mercado, pero el informe la identifica como una región con señales de avance. Según Fortune Business Insights, la región alcanzó USD 39,93 mil millones en 2025, equivalentes a 5,10% del mercado global, y subiría a USD 46,68 mil millones en 2026.

Más allá de su participación relativa, lo relevante es la dirección del crecimiento. El estudio vincula el avance latinoamericano con el desarrollo de la banca digital, la modernización de las telecomunicaciones y la búsqueda de modelos de infraestructura más rentables por parte de las empresas.

También señala que la inversión en centros de datos está aumentando en los principales mercados regionales, un punto clave para sostener servicios cloud de mayor escala y menor latencia.

El estudio ubica a América Latina entre las regiones donde la adopción digital se está acelerando con mayor dinamismo, junto con el sudeste asiático y África.

El escenario, sin embargo, no está exento de desafíos. El informe advierte que el desarrollo regulatorio en América Latina sigue siendo desigual, lo que puede influir en la velocidad y la forma en que las empresas avanzan en sus estrategias cloud.

La localización de datos, los requisitos de cumplimiento y las condiciones normativas de cada país siguen marcando diferencias relevantes dentro de la región.

Aunque la región aún está lejos del peso que tiene Norteamérica en el mercado global, su crecimiento muestra que el avance cloud ya no depende únicamente de las economías más maduras.