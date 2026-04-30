A tres años de su inicio: Abastible ha beneficiado a más de 3.400 pymes con el programa “Pago a 7 días”

A través de su iniciativa “Pago a 7 días”, Abastible ha beneficiado a 3.408 Pymes proveedoras en los últimos tres años, asegurándoles el pago en máximo una semana. Desde su implementación, la compañía ha alcanzado un 94,3% de cumplimiento, con un promedio de pago en 5, 3 días.

Con esta medida, que en abril cumplió su tercer año de funcionamiento, la empresa busca impactar en el ecosistema nacional de las Pymes, y contribuir a solucionar uno de los dolores más recurrentes que enfrentan: su liquidez y solvencia de caja.

“Pagar oportunamente a nuestras Pymes proveedoras no es solo un compromiso, puede marcar la diferencia entre una que prospere y otra que quede estancada. Hoy más que nunca es urgente que nos unamos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país, ya que son la principal fuente de empleo que tenemos en Chile”, señaló Paula Jervis, Gerenta Legal, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Abastible.

A través de esta iniciativa, la compañía busca generar un impacto positivo en el ecosistema productivo nacional, considerando que en Chile más del 98% de las empresas corresponden a Pymes y entregan 2 de cada 3 empleos que se generan en el país.

Para ello, además Abastible ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones vinculadas al mundo del emprendimiento, como ASECH, Conapyme y la Municipalidad de Ñuñoa, a través de su Hub, ampliando el alcance de sus iniciativas. A esto se suma el Fondo Pyme², ejecutado junto a ChileGlobal Ventures de Fundación Chile, que destinó $100 millones a 6 startups para solucionar barreras comunes de las Pymes en el país.

En este contexto, y en el marco de sus 70 años, la compañía reafirma que su trayectoria se ha construido desde sus inicios junto a las pequeñas y medianas empresas, sobre la base de relaciones de confianza y colaboración, razón por la cual su propósito corporativo es “Potenciar el Espíritu Emprendedor”.