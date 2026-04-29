Más de 100 profesionales de la salud del sistema público debatieron evidencia real sobre nuevas terapias para diabetes y obesidad en el II Summit Institucional de Novo Nordisk

El Hotel DoubleTree by Hilton fue el escenario del II Summit Institucional de Novo Nordisk Chile, un encuentro científico que reunió a más de 100 médicos especialistas y químicos farmacéuticos del sistema público de salud del país. La jornada, centrada en el uso de nuevas tecnologías farmacológicas para el tratamiento de diabetes tipo 2 y obesidad, presentó por primera vez datos clínicos obtenidos directamente en hospitales chilenos.

El programa incluyó cuatro rotaciones temáticas: resultados de costo-efectividad elaborados por el equipo FRACTAL, una narrativa clínica sobre el beneficio integral de estos tratamientos, evidencia del mundo real proveniente del Hospital Van Buren y el Hospital J.J. Aguirre, y un bloque dedicado a las diferencias entre medicamentos innovadores y sus posibles copias.

“Nos reunimos profesionales de la salud en torno al uso de tecnología como semaglutida que nos permite reducir los eventos cardiovasculares de los pacientes y que ellos puedan ganar tiempo a favor libre de hospitalización, diálisis y con mejor control metabólico”, sostuvo el Dr. José Torres, Cardiólogo Clínico del Hospital Regional de Antofagasta y de la Universidad de Antofagasta.

Un eje central de la jornada fue la presentación del estudio de costo-efectividad de estos tratamientos en el contexto del sistema público chileno. Los resultados, expuestos por FRACTAL, reafirmaron que estas terapias pueden ofrecer mejores resultados clínicos a menor costo en ciertos grupos de pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad, abriendo una discusión sobre su incorporación en las políticas de acceso del sistema.

La sesión de evidencia del mundo real, a cargo de especialistas del Hospital Van Buren y del Hospital J.J. Aguirre, presentó series de casos y datos longitudinales que documentan el impacto de estas nuevas alternativas terapéuticas en el control glicémico, el peso y la función renal de pacientes atendidos en el sistema público.

La doctora Pilar Musalem, médico internista y especialista en nefrología, del Hospital Van Buren agregó que: “contar con evidencia local es un punto de inflexión. Hasta ahora trabajábamos con datos internacionales; hoy podemos respaldar decisiones clínicas con la realidad de nuestros propios pacientes”, sentenció.

El encuentro también abordó el fenómeno de posibles copias de medicamentos innovadores que podrían llegar al mercado chileno. El Dr. Luis Quiñones, Académico de la Facultad de Medicina y de la Facultad Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, presentó las diferencias clínicas y regulatorias entre el medicamento original y estos productos, subrayando la importancia de que los equipos de salud cuenten con información rigurosa para orientar a sus pacientes.

“En el sistema público, la ciencia solo tiene sentido si se traduce en mejores oportunidades para los pacientes. Por eso es tan importante generar eventos como este y compartir evidencia local, hecha en hospitales públicos y con pacientes reales. Cuando esa información se comparte, se pueden tomar mejores decisiones y avanzar en un acceso más equitativo a tratamientos que hoy pueden marcar una diferencia concreta en la vida de las personas con diabetes y obesidad”, señaló Milagro Sosa, Directora Médica y regulatoria de Novo Nordisk Chile”.

El hilo conductor de toda la jornada, detrás de los datos de costo-efectividad, los estudios y los casos clínicos, fue siempre el mismo: cómo acercar estas nuevas terapias GLP-1 a pacientes del sistema público con diabetes, obesidad o daño renal, para quienes el acceso a un tratamiento efectivo puede significar años de vida de calidad.