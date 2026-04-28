Seguro Moto Rider vs SOAP: qué debes saber si usas moto

Imagina que vas a tu hogar luego de una extensa y cansadora jornada laboral y, por culpa de una mancha de aceite en la ruta o una maniobra inesperada, pierdes el control de tu motocicleta. La diferencia entre una recuperación tranquila y una que genere problemas para tu bolsillo depende de la protección que tienes contratada.

Pese a circular con tu seguro de moto obligatorio, este no siempre es suficiente para cubrir los costos derivados de un accidente o un imprevisto en la ruta. En este artículo te explicamos por qué contar con una protección extra es la decisión más inteligente para asegurar tu integridad y la continuidad de tu movilidad diaria.

¿Por qué no basta con cumplir la ley?

Según la estadística de Carabineros, se registraron 7.094 motocicletas involucradas en siniestros de tránsito en 2024. Esta cifra adquiere mayor relevancia al considerar que forman parte del grupo de personas más afectadas, representando al 46% de las víctimas fatales en las vías del país.

Ante este este escenario, limitar tu resguardo solo al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales puede ser insuficiente para tu seguridad. Es por esto que la póliza Moto Rider actúa como una protección extra ante cualquier eventualidad.

¿Cuándo te protege el SOAP y cuándo necesitas un seguro complementario?

Para circular con tranquilidad, es fundamental que sepas sus distinciones. El seguro obligatorio de moto está enfocado en cubrir lesiones e indemnizaciones derivadas de accidentes de tránsito, protegiendo tanto a los ocupantes del vehículo como a terceros afectados, para cumplir con la normativa vigente.

Por otro lado, el respaldo de moto se presenta como una cobertura voluntaria de accidentes personales diseñada para ampliar la protección de los motociclistas. Para que tengas total claridad, te presentamos sus coberturas y sus funcionamiento:

Coberturas y funcionamiento de cada póliza

SOAP

Cubre al conductor, acompañantes y terceros afectados en accidentes de tránsito con el vehículo asegurado:

Muerte accidental

Incapacidad permanente

Gastos médicos por lesiones .

En caso de siniestros donde esté involucrado tu vehículo asegurado, debes seguir los siguientes pasos:

Si eres conductor, pasajero o peatón, acude a un centro de urgencias e informa que las lesiones provienen de un incidente de tránsito

Reporta el suceso ante Carabineros de Chile proporcionando la patente de la motocicleta involucrada

Solicita el certificado en el Ministerio Público o Tribunal competente. Este documento debe consignar los pormenores del evento, basándose en el parte enviado previamente a dicha entidad

Completa la denuncia en la sección “Denuncia Siniestro” del sitio web. Recuerda adjuntar el parte o la denuncia, junto con los certificados y documentos emitidos por el centro asistencial

Conserva certificados y boletas de gastos médicos en los que se haya incurrido a causa del accidente, junto con el documento emitido por el juzgado o la fiscalía. Preséntalos ante Southbridge para solicitar el reembolso correspondiente.

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Seguro Moto Rider

Sus coberturas principales son:

Gastos médicos por accidente: cuentas con reembolso de gastos médicos por accidente, incluso en casos de caídas, choques y otros imprevistos en el camino

Incapacidad por accidente: estarás cubierto con un pago por incapacidad en caso de un accidente que afecte tu capacidad de trabajar o tu vida diaria

Muerte accidental: si en el siniestro hay muerte accidental, tu familia recibirá un respaldo económico que les dará la tranquilidad cuando más lo necesiten.

Su funcionamiento se divide en dos pasos:

En caso de accidente, comunícate con nosotros : rellena el formulario de denuncia de siniestro. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo

Recibe tu reembolso : luego de analizado y transcurrido el plazo de revisión, recibirás el reembolso correspondiente.

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El respaldo adicional para proteger tu vida

Elegir el seguro de moto voluntario es la mejor forma de asegurar que ante cualquier accidente que se presente en la ruta, tengas un resguardo que proteja tanto tu integridad física como tu estabilidad financiera. Al hacerlo, actúas de forma responsable, llevando tu seguridad a un nivel superior.

No dejes tu seguridad al azar y toma la decisión que te permitirá conducir con total libertad. Contrata el Seguro Moto Rider y garantiza la tranquilidad que necesitas para cada uno de tus trayectos.

Preguntas frecuentes

¿Qué seguro se recomienda para moto?

Lo más recomendable es contar con una protección complementaria. Mientras el SOAP cumple la exigencia legal, el Seguro Moto Rider ofrece una cobertura que respalda al conductor ante eventos como gastos médicos por accidentes, incapacidad por accidente y muerte accidental.

¿Cuáles son los requisitos del Seguro Moto Rider?

Debes ser persona natural y mayor de 18 años. Es importante que tengas en cuenta que la edad máxima de ingreso es de 69 años y 364 días. Además, la estancia es hasta los 74 años y 364 días.

¿El seguro cubre daños materiales de la motocicleta?

No, se enfoca exclusivamente en accidentes personales. Sus coberturas están diseñadas para proteger la integridad física del conductor mediante reembolsos y respaldos económicos ante siniestros.