WayFlow: la renta fija inmobiliaria que vino a pelearle al arriendo.

El problema que nadie nombraba

En el mundo inmobiliario hay algo que los grandes inversores siempre supieron y que la mayoría no tenía cómo aprovechar: los activos reales, con garantías tangibles, protegen el patrimonio de formas que los instrumentos financieros tradicionales simplemente no pueden replicar. Por eso las mayores fortunas del planeta — sin excepción — tienen una parte importante de su portafolio en inmobiliario, ya sea en activos o en desarrollo.

El inversionista promedio en Chile tenía hasta hoy una sola puerta de entrada: comprar una unidad con crédito hipotecario, apalancarse, endeudarse. Funciona cuando el objetivo es construir patrimonio desde cero. Pero para quien ya tiene capital acumulado y no quiere seguir endeudándose, las herramientas inmobiliarias en UF con renta previsible eran casi inexistentes.

“Arriendo, DAP o apalancarse. Esas eran las opciones. Hasta ahora.”

Lo que el arriendo ofrece — y lo que no

El arriendo de una unidad residencial es el instrumento de referencia para muchos inversionistas conservadores: paga mes a mes, es predecible y tiene el respaldo de un activo concreto. Pero tiene costos ocultos que pocas veces se cuentan — administración, períodos de vacancia, mantenciones, gestión de contratos, impuestos — y una rentabilidad anual que difícilmente supera el 4% neto. Además, el capital queda completamente inmovilizado en un solo activo, sin posibilidad de diversificar.

Nace WayFlow

Fue exactamente ese vacío el que llevó a My Way — la plataforma de crowdfunding inmobiliario de Grupo León — a estructurar WayFlow: un instrumento de renta fija inmobiliaria en UF que replica lo mejor del arriendo, elimina sus fricciones y duplica su rentabilidad.

La lógica es directa. Inviertes desde $10 millones en un proyecto inmobiliario de gran escala, sin banco de por medio y sin apalancamiento. Cada mes recibes el pago de tu rentabilidad directamente en tu cuenta corriente — igual que lo haría un arriendo, pero sin vacancia, sin mantenciones, sin gestión. La rentabilidad es UF + 0,7% mensual, equivalente a UF + 8,4% anual fijo. No es una proyección ni un rango estimado — es una tasa contractual, pactada desde el primer día por un plazo de 24 meses, renovable al vencimiento.

Detrás de My Way está Grupo León, holding chileno con más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario. El desarrollador que respalda WayFlow acumula más de 1.800 viviendas entregadas y 30 edificios construidos. Estamos abriendo un modelo que los grandes fondos llevan décadas usando.

Las garantías que lo hacen diferente

La razón por la que el inmobiliario siempre fue el refugio favorito de los grandes patrimonios es simple: tiene respaldo real. WayFlow mantiene esa lógica sin concesiones. El fondo está garantizado al 100% por promesas de compraventa de unidades del mismo proyecto.

Quien desarrolla cuenta con más de 1.800 viviendas entregadas y 25 años de trayectoria.· Inversión directa, sin banco como intermediario · UF + 8,4% anual fijo — más del doble que un DAP o arriendo promedio · Desde $10 millones, 24 meses fijos, pago mensual en cuenta corriente

“El inmobiliario siempre fue el activo de los que saben. WayFlow es la primera vez que ese acceso no tiene un precio de entrada prohibitivo.”

Conoce WayFlow en myway.cl

Toda inversión conlleva riesgos. La rentabilidad mencionada corresponde a condiciones contractuales del producto WayFlow y no garantiza resultados futuros. My Way opera en proceso de registro ante la CMF.