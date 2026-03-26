Técnicos de la USM viajan a Inglaterra para trabajar en proyecto vinculado al experimento ATLAS

En el marco de un convenio de movilidad internacional entre la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) y el Instituto Milenio de Física Subatómica en la Frontera de Altas Energías (SAPHIR), dos estudiantes de la Sede Viña del Mar y la Sede Concepción se trasladarán hasta Inglaterra para integrarse al Rutherford Appleton Laboratory, uno de los principales centros de investigación científica del Reino Unido.

Se trata de José Manuel Caro (22), titulado de la Sede Concepción, y Javier Meneses (25), estudiante en práctica de la Sede Viña del Mar, quienes, en el marco del programa piloto ProTeGi, orientado a la formación y movilidad de capital humano técnico chileno en grandes experimentos científicos internacionales, trabajarán en el desarrollo y prueba de módulos del detector Strip del Inner Tracker (Itk), parte del sistema de seguimiento de partículas del experimento ATLAS del Gran Colisionador de Hadrones del CERN.

Estos dispositivos funcionan como sensores de alta precisión capaces de registrar el paso de partículas subatómicas. Cuando una partícula atraviesa las láminas de silicio, genera señales que permiten reconstruir su trayectoria y aportar información para identificar su naturaleza. Este tipo de tecnología es clave en los detectores utilizados en experimentos de física de altas energías.

Al respecto, Juan Yuz, rector de la USM, destaca la relevancia de una formación de excelencia para abordar tales desafíos. “Que estudiantes de nuestra universidad puedan integrarse a laboratorios de clase mundial refleja la calidad de la formación que entregamos y el talento de nuestros estudiantes. Este tipo de iniciativas fortalece la proyección internacional de nuestra casa de estudios y abre oportunidades para que nuestros futuros profesionales participen en proyectos científicos de frontera, contribuyendo al desarrollo del conocimiento y la tecnología”.

Por su parte, Felipe Olivares, director ejecutivo del Instituto Milenio SAPHIR, indicó que “la colaboración que estamos impulsando entre el Instituto Milenio SAPHIR y la Universidad Técnica Federico Santa María es una oportunidad para fortalecer el ecosistema científico que se está desarrollando en Chile. A través del programa ProTeGi buscamos formar y proyectar capital humano técnico altamente calificado, capaz de integrarse a grandes experimentos internacionales”.

Formación para investigación de frontera

El convenio establece un modelo de colaboración entre la USM y SAPHIR para seleccionar y preparar a los participantes, además de coordinar su integración en equipos internacionales de investigación. En este contexto, la USM participa como institución asociada a SAPHIR, fortaleciendo su vinculación con iniciativas de investigación y formación en física de altas energías.

Desde la USM, la iniciativa es coordinada por el académico del Departamento de Física, el Dr. Nicolás Viaux, quien recalca la importancia de la vinculación internacional de la universidad y la formación de estudiantes en entornos científicos de frontera. “Nuestra formación técnico-profesional no solo entrega habilidades técnicas, sino también un fuerte compromiso con el trabajo bien hecho. Ese sello de la USM distingue a nuestros estudiantes y se ha demostrado tanto en Chile como en el extranjero”, comenta el académico.

En esta línea, José Manuel Caro recalca que “la USM nos ha preparado muy bien para enfrentar este tipo de desafíos. Gracias al trabajo de nuestros profesores, hemos podido adquirir una sólida formación en electrónica y en la manipulación de instrumentación especializada. También aprendimos a trabajar con las herramientas y el lenguaje técnico que se utilizan en estos laboratorios”.

Javier Meneses, en tanto, precisa que “la formación en esta universidad se caracteriza por ponernos constantemente desafíos durante el desarrollo académico. Además, la facilidad para acercarse a los profesores y a los laboratorios fomenta mucho el autoaprendizaje. Esto es algo nuevo para mí, pero siento que esa forma de aprender y enfrentar problemas me ha preparado para adaptarme y aprovechar esta experiencia”.

Rutherford Appleton Laboratory

El Rutherford Appleton Laboratory es uno de los principales centros de investigación científica de Inglaterra y alberga instalaciones de referencia mundial en física de partículas, ciencia de materiales y desarrollo de instrumentación para grandes experimentos internacionales.

Durante la estadía, que tendrá una duración mínima de seis meses, trabajarán en el desarrollo y prueba de módulos del detector Strip del Inner Tracker (Itk), parte del sistema de seguimiento de partículas del experimento ATLAS. Estos dispositivos funcionan como sensores de alta precisión capaces de registrar el paso de partículas subatómicas. Cuando una partícula atraviesa las láminas de silicio, genera señales que permiten reconstruir su trayectoria y aportar información para identificar su naturaleza. Este tipo de tecnología es clave en los detectores utilizados en experimentos de física de altas energías.

“Participaré en el ensamblaje de módulos del detector Strip del Inner Tracker (Itk), parte del sistema de seguimiento de partículas del experimento ATLAS. Mi labor incluirá el pegado de módulos y componentes electrónicos, la verificación de que cada módulo esté correctamente ensamblado y el registro de los datos asociados a cada uno para el control de calidad y la trazabilidad del proceso”, explica Javier Meneses.

Este tipo de experiencias permite que estudiantes de la universidad se integren a redes globales de investigación y adquieran competencias técnicas en infraestructuras científicas de primer nivel, contribuyendo al desarrollo de capital humano.