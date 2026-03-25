Startup chilena Eclectic levanta ronda ángel y apuesta por crecer con un equipo pequeño y alto apalancamiento en IA

La startup chilena Eclectic, enfocada en automatizar la comunicación empresarial mediante inteligencia artificial, anunció el cierre de una ronda ángel —cuyo monto no fue revelado— con el objetivo de acelerar su crecimiento operativo y comercial.

Los fondos serán destinados principalmente a la contratación de ingenieros de implementación, representantes de ventas y a la transición de parte de su equipo técnico desde esquemas part-time a dedicación full time.

Sin embargo, desde la compañía enfatizan que el crecimiento no estará basado en aumentar agresivamente el tamaño del equipo.

“Queremos llegar a 500 mil dólares de ARR en julio, con un equipo de 7 personas, y llegar a 1 millón de ARR en diciembre con máximo 10”, señaló el CEO y cofundador, Mauricio Chiong.

La estrategia de Eclectic apunta a mantener un headcount reducido, apalancándose fuertemente en inteligencia artificial para escalar operaciones sin necesidad de estructuras tradicionales.

Según explican desde la compañía, esta forma de operar se ha transformado en una ventaja competitiva en un entorno donde los modelos de negocio evolucionan rápidamente.

La combinación de equipos flexibles y tecnología permite a la startup adaptarse con mayor velocidad, iterar productos y responder a cambios del mercado con menor fricción.

El CTO y cofundador, Martin Raddatz, profundiza en este cambio estructural en la industria:

“Es clave que los equipos ahora sean pequeños y full apalancados con AI. La forma de desarrollar ha cambiado totalmente en el último año y hoy no se puede desarrollar de la manera antigua porque te ves enfrentado a la amenaza de equipos que pueden hacer lo mismo, más rápido y más barato. Nosotros estamos en esa ola. La visión estratégica y de producto se vuelve cada vez más relevante ante la facilidad de desarrollar nuevas funcionalidades”.

Eclectic es una empresa de tecnología que combina estrategia de negocio e inteligencia artificial aplicada, enfocada en resolver problemas de comunicación en empresas B2B.

Su plataforma permite gestionar la comunicación multicanal a través de WhatsApp, Facebook e Instagram, integrando agentes de inteligencia artificial entrenados con la información de cada empresa, flujos adaptativos y conexiones directas con sistemas internos.

Dentro de sus casos de uso más relevantes destacan:

Automatización de atención al cliente (customer service) , especialmente en eCommerce.

Procesos de venta con calificación inteligente de leads .

Campañas de marketing masivo , optimizadas para canales conversacionales.

La compañía fue fundada por Mauricio Chiong, emprendedor serial con Master en Negocios en Yale University, y Martin Raddatz, ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex ingeniero de Meta AI / WhatsApp en San Francisco.

La ronda contó con la participación de un grupo diverso de inversionistas, incluyendo un family office, un fondo de venture capital liderado por el emprendedor David Rau, un founder alumni de Y Combinator, Thomas Maremaa y un fondo ángel liderado por el CEO de DataScope, Nicolás Serrano.

Con esta inyección de capital, Eclectic busca consolidar su posicionamiento en el mercado y continuar desarrollando soluciones que permitan a las empresas automatizar, escalar y mejorar su comunicación con clientes mediante inteligencia artificial.