Jaime Montero asume la gerencia general de Preuniversitario Gauss

Preuniversitario Gauss anunció la incorporación de Jaime Montero como su nuevo gerente general (CEO), en una etapa marcada por un agresivo plan de expansión y consolidación a nivel nacional.

Fundado en 2008, el preuniversitario cuenta actualmente con siete sedes en Chile, con presencia en Los Trapenses, La Reina, Peñalolén, Quilicura (Chamisero), Huechuraba, Montemar y La Serena, consolidando un modelo académico centrado en resultados medibles y acompañamiento personalizado.

El nombramiento se produce en un contexto de fuerte desempeño académico. En el proceso de admisión 2026, la institución alcanzó 78 puntajes nacionales sobre una base cercana a 800 alumnos, una cifra que, según la compañía, representa un rendimiento per cápita significativamente superior al de sus competidores. Adicionalmente, cerca del 50% de los estudiantes obtuvo puntajes sobre 900.

Estos resultados han impactado directamente en la demanda. A la fecha, Preuniversitario Gauss proyecta un crecimiento de 27% en matrículas para el año 2026 respecto al periodo anterior.

“Los resultados académicos son los principales drivers de crecimiento en Gauss. Este es un preuniversitario que ha crecido en base a resultados, al boca a boca y la recomendación, no al marketing directo”, afirmó Montero.

El nuevo CEO liderará un plan estratégico que contempla la apertura de seis nuevas sedes en los próximos tres años, junto con un proceso de levantamiento de capital orientado a financiar esta expansión. De concretarse, la compañía proyecta triplicar su matrícula hacia el año 2030.

“Vamos a realizar un levantamiento de capital con partners estratégicos que nos ayuden a crecer. Estamos evaluando aperturas en sectores como San Carlos de Apoquindo, Providencia, La Florida Alta, Ñuñoa, Santa María Manquehue y Vitacura, entre otros”, agregó el ejecutivo.

El foco de la nueva administración estará en escalar el modelo manteniendo estándares académicos, junto con fortalecer la operación y profesionalizar la estructura organizacional.

Desde la propiedad, en tanto, destacan que la incorporación de un CEO responde a una decisión estratégica para enfrentar una nueva etapa de crecimiento. “Queremos construir una institución escalable, con gobierno corporativo sólido y foco en métricas. Este es un paso clave para capturar la oportunidad que vemos en el mercado”, señalaron.

Actualmente, Preuniversitario Gauss compite en un segmento altamente exigente, donde la diferenciación se ha centrado en resultados académicos y experiencia del alumno. La compañía apuesta a capitalizar ese posicionamiento mediante expansión física, inversión en tecnología educativa y una estrategia de crecimiento que se va a financiar con levantamientos de capital.

Con este movimiento, Gauss se alinea con una tendencia creciente en el sector educacional, donde actores privados avanzan hacia estructuras más corporativas para escalar sus operaciones y aumentar su participación en el mercado.