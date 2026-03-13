SOAP 100% online y con impacto social: Southbridge lanza “SOAP Contigo” ajustado a la nueva Ley Jacinta

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Jacinta, que duplica las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), Southbridge presenta SOAP Contigo, una propuesta 100% digital que busca ir más allá del cumplimiento legal y transformar este seguro en una experiencia con valor social y beneficios para las personas.

Tradicionalmente, el SOAP ha sido percibido como una obligación anual sin mayor vínculo con los conductores. Sin embargo, la compañía apuesta por resignificar este seguro, integrando tres pilares clave: cumplir con la ley, apoyar causas sociales y entregar beneficios que acompañen a los usuarios durante toda la vigencia de la póliza.

A través de una contratación simple y completamente online, SOAP Contigo permite a los conductores acceder a un seguro que no solo responde ante accidentes, sino que también genera un impacto positivo. La propuesta contempla apoyo a fundaciones y una serie de beneficios asociados a salud, ahorro y protección vehicular, extendiendo el concepto de protección más allá del momento de un siniestro.

“En Southbridge creemos que el SOAP puede ser mucho más que un trámite obligatorio. Con SOAP Contigo buscamos que las personas no solo cumplan con la ley, sino que también se sientan acompañadas y sepan que su elección contribuye a generar un impacto positivo”, explica Joanna Knoeppchen, Directora de Líneas Personales de Southbridge.

“Nuestro rol como compañía de seguros —y como Empresa B certificada— es contribuir al impacto social, económico y ambiental. También buscamos acercar los seguros a las personas, haciéndolos más simples y relevantes en su vida diaria, aportando siempre con nuestro rol social como aseguradora”.

Con esta iniciativa, Southbridge busca que el SOAP deje de ser visto únicamente como una obligación anual, posicionándolo como un seguro que protege, ayuda y acompaña, conectando la seguridad vial con beneficios concretos para los conductores y un aporte a la comunidad.

Así, SOAP Contigo se presenta como una alternativa que combina cumplimiento normativo, impacto social y beneficios reales, reafirmando la idea de que la protección no solo ocurre en la ruta, sino también en la vida cotidiana.

Quienes contraten este seguro también podrán acceder a beneficios durante toda la vigencia de la póliza, como telemedicina, exámenes preventivos, asistencia para mascotas, asistente financiero con IA, beneficios para el vehículo y descuentos en farmacia. Además, la plataforma permite realizar donaciones voluntarias a diversas organizaciones sociales, contribuyendo a iniciativas que apoyan a adultos mayores, rescate y rehabilitación animal, pacientes con cáncer, niños y adolescentes en situación vulnerable, familias que buscan acceder a una vivienda digna y a Bomberos de Chile. De esta manera, cada contratación no solo entrega protección, sino que también abre la posibilidad de generar un impacto positivo en la comunidad.

Más información en www.southbridgeseguros.cl