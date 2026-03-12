Radiografía del trabajo femenino: Informe revela que varias industrias en Chile aún no superan el 20% de participación femenina

En Chile, la participación laboral femenina alcanza el 52,7%, casi 19 puntos por debajo de la masculina, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A esto se suma una brecha salarial cercana al 21% y una presencia de mujeres en directorios que apenas supera el 22% en grandes empresas, evidenciando que las diferencias de género siguen siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral.

En este contexto, la plataforma de gestión de personas Talana lanzó el informe “Liderazgo femenino: del diagnóstico a la acción”. Un ebook que analiza la participación femenina en distintas industrias del país y que fue presentado durante el evento HeR. Un encuentro que reunió a más de 120 especialistas en talento, liderazgo y cultura organizacional en Casa Celica, para reflexionar sobre los avances y brechas que persisten en el mundo del trabajo.

Entre los participantes estuvieron Gracia Dalgalarrando, fundadora y CEO de WoomUp; Alicia Reyes, socia fundadora de REDMAD y Public Affairs Officer de Codelco División El Teniente; Claudia Salas, gerente general de Ingeniería y Construcciones Salas Hnos.; Jorge Gamero, gerente general de ManpowerGroup Chile; Isabel Plá, presidenta de Somos Mujeres por Chile; y Fernando Arab, socio de Arab Abogados, junto a ejecutivos de Talana.

Liderazgo femenino y evolución

El informe revela que la participación femenina promedio alcanza el 39,49%, aunque existen importantes diferencias entre sectores. Mientras Salud (73,99%), Educación (66,64%) y Hotelería y Restaurantes (63,6%) presentan una alta presencia de mujeres, industrias como Minería (10,96%), Sanitarios (15,14%), Electricidad (16,83%) y Construcción (17,86%) aún se mantienen por debajo del 18%.

La brecha también se evidencia en los espacios de liderazgo. Según el estudio, Educación alcanza un 60% de mujeres en cargos estratégicos, seguida por Hotelería y Restaurantes con 54% y Salud con 42%. En contraste, Electricidad registra apenas un 7% y Construcción un 17%, reflejando que el acceso a posiciones de decisión continúa siendo uno de los principales desafíos en sectores productivos tradicionalmente masculinizados.

“Cuando uno mira el promedio país puede pensar que vamos avanzando, pero al abrir los datos por industria la realidad cambia bastante. Hay sectores donde la participación femenina ya es mayoritaria y otros donde sigue siendo excepcional”, señala Bárbara Kübler, CHRO de Talana.

Percepción y gestión: la brecha cultural que persiste

El informe también incluyó una encuesta de percepción aplicada a 321 personas, que muestra que un 56% de las mujeres declara haberse sentido fuera de lugar por su género en algún momento de su carrera. Al mismo tiempo, un 88% reconoce que ha habido un aumento de mujeres en cargos estratégicos en los últimos años, aunque la mayoría considera que el avance sigue siendo lento.

“La participación femenina ha avanzado en varias industrias, pero el desafío ahora no es solo que más mujeres ingresen al mundo laboral, sino que puedan mantenerse, desarrollarse profesionalmente y acceder a cargos de dirección”, comenta María José Palma, voluntaria asociativa de Women in Mining Chile y gerente de proyectos en Value People. Además, destaca que instancias como HeR son claves porque permiten visibilizar las brechas que todavía existen en el mundo laboral.

Finalmente, Kübler asegura que “estos datos nos permiten salir de la percepción y mirar la realidad con mayor claridad. Entender dónde están las brechas es el primer paso para que las organizaciones puedan tomar decisiones más informadas y avanzar hacia entornos laborales más equitativos”.

Para conocer en detalle los datos por industria, los resultados de la encuesta de percepción y las principales conclusiones sobre liderazgo femenino en Chile, el informe “Liderazgo femenino: del diagnóstico a la acción” se encuentra disponible para descarga gratuita en el sitio web de Talana.