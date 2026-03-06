Fondo Pyme² : seis startups recibirán capital para desarrollar soluciones a los problemas transversales que viven los emprendedores

Los proyectos seleccionados presentan ideas que van desde asistentes financieros con inteligencia artificial y copilotos de reclutamiento, hasta herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la gestión y el crecimiento empresarial.

Abastible dio a conocer los ganadores del Fondo Pyme² – gestionado por ChileGlobal Ventures/Fundación Chile- , con el cual la compañía busca apoyar startups con ideas innovadoras para impulsar el crecimiento de otras pequeñas y medianas empresas del país, repartiendo un financiamiento total de 100 millones de pesos entre los proyectos ganadores.

Por ello, hasta el Hub Metropolitano llegaron los 20 finalistas, que fueron evaluados por un jurado experto integrado por Joaquín Cruz, gerente general corporativo de Abastible; Sebastián Acevedo, gerente negocios y finanzas de ChileGlobal Ventures (FCh; Jorge Welch, director ejecutivo de Asociación de Emprendedores de Chile (Asech); Katia Trusich, directora ejecutiva de la Corporación Grande Pyme, y Gloria Moya, directora metropolitana de Corfo.

Tras presentar sus respectivos pitch, los ganadores fueron: Lorena Espinoza, creadora de Renneé; Marcos Lozano, líder de Localshoop; Javier Torres, fundador de GranLoop; Álvaro Escaraté, a la cabeza de Mercadea; Francisco Vergara, creador de Omniscient; y Manuel Astaburuaga, líder de Levannta, quienes presentaron diversas soluciones que incluyen plataformas de reclutamiento con IA, software para optimizar procesos productivos, así como también herramientas de eCommerce y creación de negocios, diseñadas para fortalecer la gestión y el crecimiento empresarial.

Para los ganadores, este reconocimiento representa una oportunidad para impulsar sus proyectos y generar un impacto a nivel económico, fortaleciendo a pequeñas y medianas empresas de Chile. “Este fondo tiene un propósito muy potente: potenciar a las Pymes, abrir oportunidades, acortar brechas y democratizar el acceso a herramientas claves”, señaló Lorena Espinosa, fundadora de la startup Renneé, la que opera como un copiloto inteligente de reclutamiento y selección impulsado por IA.

Por su parte, Marcos Lozano, creador de Localshoop, destacó que “este reconocimiento representa un gran impulso para apoyar a numerosas tiendas de barrio en Chile que aún no están digitalizadas. Gracias a este fondo, podremos enviar equipos en terreno para ayudar a estas pymes a modernizar y digitalizar sus negocios”.

Tras el hito, Joaquín Cruz, gerente general corporativo de Abastible, señaló que “con esta iniciativa buscamos enfrentar los problemas que mayoritariamente sufren las Pymes, mediante soluciones innovadoras pensadas por otros emprendedores. Queremos impulsar proyectos que realmente transformen la operación y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y contribuir al crecimiento exponencial del ecosistema emprendedor nacional”.

Para Arturo Labbé, director de Corporate Venturing, “el éxito de esta convocatoria confirma que la innovación no es exclusiva de las grandes corporaciones, sino que también puede ponerse al servicio de todo tipo de empresas, impactando positivamente a uno de los pilares fundamentales de nuestra economía: las pymes. Pero lo más relevante de este desafío es su carácter diferenciador: aquí son emprendedores quienes ponen su talento y tecnología al servicio de otros emprendedores”.

Katia Trusich, miembro del jurado, señaló que “las Pymes son el principal empleador del país, generan más del 68% del empleo formal, por lo que iniciativas que mejoren su gestión y eficiencia constituyen un aporte fundamental al tejido empresarial y social de Chile. En esta instancia se presentaron 20 proyectos increíbles y fue muy difícil seleccionar efectivamente a aquellos que representa mejor el apoyo que se les debe dar a las pymes”.

Con el Fondo Pyme², Abastible refuerza su propósito de Potenciar el Espíritu Emprendedor, promoviendo la colaboración y la implementación de soluciones tecnológicas con impacto real y escalable para todo el ecosistema de pequeñas y medianas empresas.