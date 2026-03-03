Un siglo de espera: La Virgen del Carmen de La Tirana resplandece tras su restauración

El proyecto de preservación a su imagen venerada fue realizado a través del aporte de Collahuasi mediante la Ley de Donaciones Culturales, siendo liderado por las Organizaciones del Santuario de La Tirana y ejecutado por expertos restauradores. Por primera vez en más de cien años, “La Chinita” es intervenida para proyectar su legado espiritual a las actuales y futuras generaciones.

Marcando el término de una iniciativa de gran alcance espiritual, cultural e histórico, se realizó una ceremonia religiosa el 28 de febrero para presentar completamente restaurada la imagen venerada de la Virgen del Carmen de La Tirana. La solemne y emotiva jornada congregó en la explanada del Santuario de La Tirana a devotos, representantes de las entidades involucradas en el proyecto, autoridades locales, familias y diversas agrupaciones.

Las labores de restauración comenzaron en noviembre de 2025 al interior del templo, supervisadas por una Comisión de Restauración que diseñó el proyecto, la cual es integrada por las Organizaciones del Santuario: Rectoría, Cuerpo de Centinelas y Camareras de la Virgen, Federación de Bailes Religiosos, Comunidad Custodia del Santuario, Baile Chino y Museo de la Vivencia Religiosa del Norte Grande.

Además, se contó con el apoyo de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi a través de la Ley de Donaciones Culturales, en el marco de su compromiso con el resguardo del patrimonio de la región, que lleva adelante desde su línea de trabajo “Impulso Social”.

Como obispo de la Diócesis de Iquique, Monseñor Isauro Covili, valoró la importancia de este proyecto. “La Virgen del Carmen ha sido bellamente restaurada y restituida en el año del centenario de su coronación, que nos acompañará a nivel personal, familiar y como país. La Madre de todos ha sido ubicada en su histórico altar al reencuentro con sus peregrinos, por lo que manifiesto mi completa gratitud para todos los involucrados en esta restauración”, dijo.

En representación de la Comisión, Karla Aguilera, directora del Museo de la Vivencia Religiosa del Norte Grande, precisó que “ha sido una restauración no sólo técnica, sino también un acto de identidad religiosa y de amor a ‘La Chinita’. Hoy, podemos decir que se inicia un nuevo capítulo para nuestras tradiciones, por lo que agradecemos a todos quienes colaboraron en este proyecto desde la minera hasta los devotos, quienes levantaron su oración por el éxito de este trabajo participativo y comunitario”.

Por su parte, Luciano Malhue, gerente de Asuntos Públicos de Collahuasi, indicó que “concluir este proyecto marca un gran hito en la historia del Santuario, ya que contribuimos en la protección de un bien de profundo valor religioso y cultural, junto con relevar las tradiciones, identidad y el patrimonio del Norte Grande. La Virgen de La Tirana es una conexión directa con la espiritualidad de miles de feligreses que ven en su imagen un símbolo de fe y unidad, considerando también que la Fiesta de La Tirana es mucho más que un rito: es un patrimonio vivo del norte de Chile y una de las expresiones más potentes de la religiosidad popular latinoamericana”.

La intervención fue realizada por cinco restauradores peruanos especializados en el rescate y conservación de imágenes católicas, antecedido por estudios técnicos supervisados por la conservadora nacional Paulina Santana, quien elaboró un informe que determinó que “La Carmelita” presentaba daños estructurales menores.

“Finalizamos un minucioso proyecto enfocado en preservar la obra, consolidar sus materiales y recuperar su originalidad, cuidando su trascendencia histórica y devocional. Fue una experiencia profundamente significativa, de respeto y cariño, donde nuestra fe estuvo presente en cada decisión y conscientes del reto profesional que implicó toda esta restauración”, señaló el escultor Max Chumbiauca, quien lideró el equipo de restauradores.

Dada la relevancia de esta acción patrimonial, ya que por primera vez en más de un siglo la Virgen de La Tirana es restaurada, cada una de sus etapas fue documentada como legado histórico e investigativo para las actuales y futuras generaciones.

Para el presbítero Eduardo Parraguez, rector del Santuario, “el término de esta obra representa el sentir de una comunidad que quiere y cuida a su querida Carmelita. Es también un momento de dar gracias a Dios por todo este proceso, que contribuye a la riqueza espiritual del norte grande. Sin duda, es un tesoro que debemos saber cuidar y conservar para seguir celebrando con la misma fe, amor y devoción que celebraron nuestros abuelos”.

La culminación de esta iniciativa concreta un doble propósito: marca un hito altamente técnico y fortalece el arraigo espiritual entre la Virgen del Carmen y los miles de devotos que cada año peregrinan a La Tirana, especialmente durante la festividad en julio, considerada la conmemoración religiosa más importante del norte de Chile.