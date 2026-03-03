Tadashi Takaoka: ¿Quién es el conferencista de innovación más influyente en Chile?

Tadashi Takaoka es Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Gestión de Operaciones de la Universidad de Chile. También es conferencista y consultor en innovación empresarial.

Según su sitio web, su estilo se basa en transformar empresas a través de modelos de negocio sostenibles bajo una estrategia basada en observar, potenciar resultados y anticipar el futuro empresarial.

Takaoka ha sido destacado como uno de los 5 mejores conferencistas en innovación en español, donde su trabajo destaca como una conversación sobre el futuro empresarial chileno profunda y desafiante.

“En Chile aún muchas empresas reducen la innovación a la optimización y mejora continua, pero debemos ver con preocupación la falta de visión estratégica de largo plazo en la alta dirección”, reflexiona.

Antes como Gerente de Emprendimiento de Corfo y hoy, como director de Metro, docente y consultor, Tadashi promueve y vigila estrategias de innovación desde una de las mayores empresas públicas del país hasta eventos, directorios diversos y futuros estudiantes.

La visión Takaoka

Según Takaoka, en nuestro país existe política, lenguaje y marco institucional, pero no necesariamente dirección internalizada en las decisiones cotidianas de personas, empresas y universidades en torno al concepto de innovación.

En términos de estrategia país, pareciera ser que el sistema funciona más por señales de mercado de corto plazo que por alineamiento estratégico de largo plazo.

“Las compañías exitosas serán las que creen valor nuevo y no solo las que bajen costos”, advierte Tadashi. “Por ejemplo, el país está al debe en la adopción activa de inteligencia artificial, aunque ya existen avances y proyectos como LatamGPT y proyectos de Corfo y Fundación Chile”.

Desde su mirada como conferencista influyente, plantea una idea sencilla y desafiante: la innovación no debe tratarse como un concepto aislado, sino como una discusión estratégica que atraviesa toda la organización.

¿Cómo son sus conferencias?

En sus conferencias y consultorías, Takaoka traslada la reflexión hacia una tensión estructural del sistema de innovación chileno. “Tenemos estrategia declarativa, pero no estrategia conductual”, señala.

Como docente, ha sido dos veces premiado en la Universidad Adolfo Ibáñez y como conferencista destacado. Su sello es la capacidad de “masticar lo complejo y contarlo simple”, adaptando el lenguaje y los ejemplos a cada audiencia como un directorio, un aula o una pyme regional.

Ha trabajado con grandes empresas como IANSA, BancoEstado y la Cámara Chilena de la Construcción, impulsando cambios culturales y prácticos.

En contextos marcados por transformaciones constantes, la claridad se vuelve más esquiva que la motivación. Las empresas sienten la presión de reaccionar con rapidez para no perder terreno cuando el mercado habla de innovación. Y ahí apunta su estrategia.

Por eso el llamado de Takaoka al ecosistema es claro: la innovación es un deber en estos tiempos. Y es que si solo un escaso porcentaje de las empresas se atreven con innovación sistemática en el país, “hacen falta más voces que no se conformen con lo posible”, sostiene.

A partir de su trabajo con empresas, organismos públicos y directorios, Tadashi Takaoka interpreta el entorno como un espacio donde es posible activar una conversación que evolucionará según el nivel de desarrollo y madurez estratégica de cada empresa.