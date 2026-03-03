Arauco: una empresa clave en el desarrollo forestal de Chile

El sector forestal chileno ha experimentado durante décadas un crecimiento sostenido, llegando a posicionarse, junto con la minería y la pesca, como una de las industrias exportadoras más importantes del país.

En ese contexto, Arauco juega un rol fundamental: es una de las empresas forestales más relevantes de Chile y una de las principales productoras mundiales de pulpa, madera y productos derivados del bosque en el mundo.

Según datos del Banco Mundial, las exportaciones forestales chilenas alcanzaron cifras históricas en años recientes, representando cerca del 9% del total de envíos del país con varios miles de millones de dólares en ventas anuales.

Según datos de CORMA, (Corporación Chilena de la Madera) ya desde 2020 el 7% de las exportaciones de Chile correspondían a madera, representando el 2% del PIB nacional.

Dentro de este ecosistema exportador, empresas como Forestal Arauco han sido determinantes. Su producción de pulpa de celulosa, madera aserrada, tableros y productos forestales es demandada por mercados en Asia, Europa y América, contribuyendo considerablemente a los ingresos por exportaciones del país.

El liderazgo de Arauco en volumen y calidad de productos ha fortalecido la presencia de la industria forestal chilena en cadenas globales del sector forestal.

Una empresa sustentable para el futuro

Bajo el concepto “Lo bueno de ser renovables”, Forestal Arauco refuerza su identidad como una compañía sostenible, cuyos productos, originados de recursos naturales, contribuyen a impulsar transformaciones tanto en la sociedad como en el entorno, apoyadas en la innovación y en una visión de desarrollo sostenible a largo plazo.

Esta perspectiva integra principios orientados a crear valor compartido y a generar impactos positivos para todos los actores vinculados a su actividad, incluyendo trabajadores, comunidades locales, clientes y el medioambiente.

En el caso de empresas que gestionan recursos naturales, como Forestal Arauco, la sostenibilidad se vuelve un eje estratégico, ya que su propuesta se basa en el uso responsable de la madera como materia prima renovable, con el potencial de aportar a un modelo de desarrollo más equilibrado y consciente.

Para la empresa, esta visión nace del respeto por los ecosistemas y de la convicción de que una administración adecuada de los bosques permite desarrollar soluciones que elevan la calidad de vida, protegen el entorno y promueven el progreso en los territorios donde está presente.

Por ejemplo, Arauco es la primera empresa forestal carbono neutral. De acuerdo con Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad, este desafío responde a una visión de largo plazo, con metas concretas y medibles, en sintonía con las exigencias que hoy impone el escenario climático global.

En paralelo, la empresa ha reforzado el rol de sus sumideros naturales de carbono, particularmente a través de la gestión de bosques, plantaciones y productos forestales, que contribuyen a la captura y almacenamiento de CO2.

Como resultado de esta estrategia, la compañía ha reportado una captura de dióxido de carbono superior a sus emisiones operacionales, cifras que han sido calculadas conforme a estándares internacionales y verificadas bajo la metodología del Protocolo de Neutralidad.

Desarrollo e impacto local

Forestal Arauco forma parte de CORMA, agrupación gremial que reúne a más de 100 actores del mundo forestal, aportando con sus productos a los más de 4 mil millones de dólares de exportaciones anuales que produce el país.

Forestal Arauco se asienta principalmente en el centro-sur de Chile, en regiones como el Maule, Biobío, Los Ríos y otras en las que las industrias forestales conforman una pieza estructural de la economía local.

La modernización de sus instalaciones, así como proyectos de inversión y expansión en Chile y la región, han significado no sólo empleo, sino también aportes directos a la infraestructura, educación técnica y capacidades productivas de estas zonas.

La empresa también está involucrada en iniciativas de manejo forestal sostenible y de reforestación colaborativa, mediante acuerdos con propietarios rurales destinados a asegurar el abastecimiento futuro y a promover prácticas que restauren suelos degradados, lo que refuerza su vinculación con territorios rurales y sus comunidades.