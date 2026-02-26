HONOR Magic V6 establece un nuevo estándar en durabilidad para plegables

HONOR presenta los avances en durabilidad de HONOR Magic V6, un dispositivo que alcanza nuevos niveles de resistencia sin perder su perfil ultradelgado. Al combinar materiales de alto rendimiento con ingeniería pionera, HONOR Magic V6 demuestra que un diseño excepcionalmente delgado no significa hacer concesiones en su estructura.

Para demostrarlo, HONOR realizó un desafío extremo donde HONOR Magic V6 funcionó como mecanismo de soporte principal de una tirolesa, que pudo sostener el peso de una persona mientras cruzaba un lago, demostrando la superioridad en hardware del dispositivo.

Características de durabilidad de HONOR Magic V6

Certificaciones IP68 e IP69 : HONOR Magic V6 será el único plegable en alcanzar los niveles IP68 e IP69 de resistencia al polvo y al agua hasta el momento.

Bisagra de HONOR Super Steel de 2800MPa : El material principal de la integridad estructural de la bisagra es el HONOR Super Steel de 2800MPa, reconocido como el acero especial más resistente jamás introducido en el sector comercial.

Pantallas anti-rayaduras, anti-desgaste y anti-reflejo : HONOR Magic V6 lidera la industria con la tasa de reflejo más baja (1.5%) y la mayor resistencia al desgaste. La pantalla interna combina cristal UTG robusto con recubrimientos especializados de baja reflectividad, manteniendo la claridad visual mientras ofrece resistencia al impacto ultra alta.

Este no es solo un teléfono delgado; es una referencia en durabilidad para dispositivos plegables. La combinación de diseño ultradelgado con resistencia extrema establece un nuevo estándar en la industria y demuestra el compromiso de HONOR con la innovación en ingeniería de materiales.

Este adelanto llega previo al evento global de HONOR en el MWC 2026 de Barcelona el 1 de marzo, donde la marca presentará oficialmente a HONOR Magic V6, además de que mostrará el esperado HONOR Robot Phone y dará a conocer su primer robot humanoide con AI incorporada.

Acerca de HONOR

HONOR es una empresa global líder en ecosistemas de dispositivos con AI. Su misión es revolucionar la interacción entre humanos y dispositivos para conectar el ecosistema de AI con todos los consumidores en la era de la AI agentic y más allá. La compañía apuesta por derribar las barreras industriales mediante una colaboración abierta y fluida, con el objetivo de co-crear un ecosistema de valor compartido junto a sus socios. Con un portafolio innovador que abarca AI phones, PCs, tablets, wearables y más, HONOR busca empoderar a cada persona y ayudar a todos a abrazar el nuevo mundo inteligente.

Para más información, visita el sitio web oficial de HONOR en www.honor.com o escribe a newsroom@honor.com.

https://www.honor.com/global/club/ https://www.facebook.com/honorglobal/

https://x.com/Honorglobal https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial