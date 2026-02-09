5 claves para prevenir el cáncer de piel y protegerte este verano

Llega el verano y, con las altas temperaturas, la exposición al sol se vuelve cada vez más frecuente, incrementando el riesgo de desarrollar cáncer de piel, una enfermedad que en Chile ya muestra cifras alarmantes. Según los datos entregados por el Ministerio de Salud (MINSAL), la mortalidad por esta patología ha incrementado un 40% en la última década, alcanzando su punto más alto en 2024.

Estas cifras son un llamado de alerta sobre el autocuidado. El daño que los rayos UV provocan en el cuerpo es acumulativo, lo que significa que las acciones que tomamos determinan nuestro bienestar cutáneo a futuro.

Ante este escenario, existen medidas que puedes adoptar en el día a día. A continuación, te compartimos cinco recomendaciones para cuidar tu piel de forma integral, permitiendo disfrutar del sol con responsabilidad y la tranquilidad de estar protegido.

1.- Evita las horas de mayor intensidad solar

De acuerdo a las guías de prevención, los rayos UV son más intensos y peligrosos entre las 10:00 y las 16:00 horas. Durante este bloque horario, la radiación impacta de forma directa sobre el ADN de las células cutáneas.



Si estás al aire libre durante estas horas, busca siempre lugares que tengan sombra, como árboles o quitasoles, que reduzcan la exposición que causa el cáncer de piel por el sol.

2.- Aplica protector solar correctamente

Muchas veces nos ponemos bloqueador rápido y solo una vez, pero así no sirve de mucho. Para que tu piel esté realmente a salvo, elige uno que sea Factor 30 o más. Lo más importante es aplicarlo media hora antes de salir de casa o estar en contacto con el sol; así permites que se absorba bien en la piel.

No olvides que el efecto no dura todo el día; debes aplicarlo cada dos horas, especialmente si sudas o te metes a la piscina. Además, aunque el día esté nublado y no sientas calor, los rayos del sol atraviesan las nubes y dañan tu piel de todas formas.

3.- Utiliza ropa y accesorios que te protejan

Como refuerzo del protector solar, una buena medida es elegir ropa de tejido denso, pantalones largos y camisas de manga larga para cubrir más superficie de tu piel. Sumar el uso de sombreros, gorras y lentes de sol es fundamental para proteger zonas sensibles como las orejas, los párpados o la nuca, lugares que frecuentemente quedan descuidados y la radiación del sol impacta directamente.

4.- Realiza un autoexamen preventivo de tus lunares

Es fundamental que revises tu piel. Una buena forma es guía entregada por el MINSAL un método fácil de recordar para identificar posibles señales y síntomas es la regla ABCDE, que te ayuda a identificar cuándo un lunar puede ser peligroso:

Asimetría : que una mitad del lunar sea distinta a la otra

Bordes : que sean irregulares o borrosos

Color : Que tenga varios tonos en el mismo lunar

Diámetro : Que sea mayor a 6 milímetros (más o menos el tamaño de la goma de un lápiz)

Evolución : Que notes que el lunar cambia, pica o sangra.

Si notas una herida que no sana en su totalidad o un lunar que cambia, acude inmediatamente a un especialista.

5.- Apuesta por una protección integral

Incluso con los mejores hábitos, el riesgo nunca desaparece por completo. Por esta razón, el cuidado de la piel debe ir acompañado de un respaldo que te permita reaccionar a tiempo. Contar con un respaldo especializado te garantiza acceso a exámenes de alta tecnología y especialistas de primer nivel, permitiéndote actuar con rapidez y enfocarte únicamente en tu recuperación si llegaras a necesitarlo.

Tu tranquilidad no puede esperar

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de piel?

Según el Ministerio de Salud, los síntomas del cáncer de piel son diversos. Algunos de ellos son la aparición de bultos o llagas en la piel que no cicatrizan, cambio de tamaño en los lunares, picazón en la zona o alrededor de nuevas manchas, e incluso sangrado en la zona afectada.

¿Cuáles son las etapas del cáncer de piel?

En base a la información de la OMS, el cáncer progresa desde una lesión precancerosa hasta convertirse en un tumor maligno. Esta evolución puede invadir tejidos del cuerpo o propagarse a otros órganos proceso llamado metástasis. Por ello, determinar la etapa de la enfermedad es fundamental para decidir el tratamiento, ya que la metástasis es la principal causa de muerte por esta patología.

¿Tiene cura el cáncer de piel?

La respuesta es sí. De acuerdo con la OMS, las probabilidades de recuperación son muy altas cuando la patología se detecta y trata a tiempo. Actuar en las etapas más tempranas no solo mejora los resultados del tratamiento, sino que también garantiza una atención más efectiva y oportuna para el paciente.