Qué consola comprar en 2026: guía clara para elegir entre PS5, Xbox y Nintendo Switch 2

Comprar una consola este 2026 no es una decisión menor. Entre precios altos, juegos que ya no son precisamente baratos y suscripciones que se van sumando, nadie quiere equivocarse y terminar con una consola guardada en el clóset “para cuando haya tiempo”.

Y hay una verdad simple que conviene tener clara desde el principio. No existe la mejor consola para todos. Existe la consola que más te conviene según tu estilo, el tipo de juegos que te gustan y cuánto estás dispuesto a gastar en total (no solo en la consola).

Esta guía compara las tres opciones que dominan hoy. PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch 2, con diferencias reales, rangos de precios, exclusivos y para qué tipo de gamer funciona cada una.

PlayStation 5: ¿conviene comprarla si buscas exclusivos y juegos AAA “de historia”?

Si lo que se busca es la experiencia más “premium” del gaming actual, con juegos grandes, narrativos y con producción nivel blockbuster, la PS5 sigue siendo la consola más fácil de recomendar.

Sony tiene un catálogo que pesa, y no solo por cantidad, sino por impacto. Hay franquicias que se volvieron parte del lenguaje gamer, como Spider-Man, God of War, Horizon o The Last of Us. Son títulos que se sienten como estreno grande y que, para mucha gente, justifican la compra por sí solos.

¿Cuánto cuesta una PS5 hoy?

Acá no hay un solo precio, porque depende de versión, stock y si viene con juego. Pero para hacerse una idea realista, en retail los rangos suelen moverse así:

PS5 Slim Digital entre $520.000 y $600.000 (en oferta se puede ver más abajo puntualmente)

PS5 Slim con lector entre $590.000 y $750.000

Bundles con juegos suelen irse fácil a $750.000 a $900.000 , dependiendo del título y accesorios

La PS5 es la consola que más conviene comprar con paciencia. Si se espera una buena promo, los bundles son la jugada más inteligente.

¿PS5 conviene para jugar EA Sports FC (FIFA) y deportes?

Sí, totalmente. Y de hecho es una de las razones más comunes por las que mucha gente la compra. FC, NBA, UFC, F1 y similares corren perfecto, y hay una comunidad enorme online.

PS5 conviene si se quiere calidad por sobre cantidad. Si el plan es jugar pocos títulos al año, pero que sean realmente buenos, largos y “de conversación”, es difícil que decepcione.

Xbox Series X/S: ¿cuál conviene si quieres muchos juegos y gastar menos en cada título?

Xbox hoy se entiende mejor desde un concepto súper práctico. No se trata solo de la consola, sino del ecosistema. Y ahí Game Pass es el centro de todo.

Para quien juega seguido, Game Pass cambia la matemática completa. En vez de comprar cada juego por separado, se accede a un catálogo amplio que permite probar títulos distintos sin ese miedo típico de “gasté plata y no me gustó”.

¿Cuánto cuesta una Xbox Series S o Series X?

Los rangos se mueven bastante según tienda y promociones, pero en general se ven así:

Xbox Series S entre $350.000 y $500.000

Xbox Series X entre $650.000 y $900.000

Acá el punto importante es que la Series S suele ser el “sweet spot” para mucha gente. Es la consola que permite entrar a la generación actual sin quedar tiritando con la tarjeta.

¿Xbox Series S o Series X, cuál conviene?

La Series S es la opción más accesible y cumple perfecto si el objetivo es jugar sin complicarse, especialmente si no se necesita 4K.

La Series X es para quienes quieren rendimiento más alto, más espacio y jugar en máximo nivel.

¿Qué consola conviene si quieres ahorrar en juegos?

Xbox, por Game Pass. Esa es la gracia. Porque el ahorro no está solo en la consola, sino en lo que viene después. Si alguien juega harto durante el año, Game Pass termina siendo más conveniente que comprar varios AAA nuevos.

Nintendo Switch 2: ¿vale la pena si quieres portabilidad y juegos para jugar en pareja o familia?

Nintendo no compite por potencia bruta. Compite por experiencia. Y en eso, Switch 2 sigue siendo única.

Es la consola más fácil de integrar a la vida real. Se puede jugar en el living, en la cama, de viaje, en la casa de amigos. Además, es la consola que mejor funciona cuando hay más gente, porque muchos de sus juegos son sociales, familiares o cooperativos.

¿Cuánto cuesta una Nintendo Switch 2?

Switch 2 no es barata, y ese es un punto importante porque Nintendo históricamente era la opción “más accesible”. Hoy, los rangos suelen verse así:

Nintendo Switch 2 entre $630.000 y $690.000 (dependiendo de bundle y tienda)

con juegos y accesorios, el gasto sube rápido

Y un dato clave. En Nintendo los juegos bajan poco. Entonces el costo total del ecosistema suele ser más alto de lo que parece.

¿Qué consola conviene para niños o para jugar en familia?

Switch 2. No solo por catálogo, sino por tipo de experiencia. Mario Kart, Mario Party, Smash, Animal Crossing… son juegos que se prestan para jugar con más gente, sin que sea una experiencia “solitaria”.

¿Qué consola conviene si quieres jugar en pareja?

También Switch 2, porque tiene un catálogo cooperativo y social que funciona perfecto para eso.

Lo que nadie dice al comprar consola, pero es lo que más pesa después

Una consola no se compra solo por el precio del hardware. Se compra por el costo total.

Para aterrizarlo con números reales, esto suele ser lo que se gasta después:

Un juego nuevo AAA puede costar $60.000 a $90.000.

Un control extra suele irse sobre $60.000 en muchos casos.

Una suscripción anual puede sumar un monto importante dependiendo del plan.

Por eso, la consola “más conveniente” muchas veces no es la más barata, sino la que permite jugar más sin comprar tanto por separado.

Entonces, ¿qué consola comprar este 2026?

Si se busca una experiencia AAA premium con exclusivos fuertes, PS5 es la opción más directa.

Si se quiere jugar mucho, probar títulos distintos y ahorrar en compras individuales, Xbox con Game Pass es lo más conveniente.

Y si se busca portabilidad, juegos para compartir y exclusivos únicos, Switch 2 no tiene competencia real.

La recomendación más simple es esta. Primero decide qué juegos quieres jugar, y después elige consola. No al revés.