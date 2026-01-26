Mercado de pases chileno 2026: altas, bajas y rumores que moverán la Primera División

El verano calienta los ánimos en las canchas de entrenamiento de todo el territorio nacional. Los dirigentes apuran las gestiones para cerrar sus planteles antes del inicio de la competencia oficial. Muchos fanáticos buscan el código betano para nuevos usuarios chilenos para entrar de lleno en la acción futbolera.

De hecho, el mercado de pases chileno 2026 muestra una ambición renovada por parte de las instituciones deportivas. Los clubes apuestan por nombres con peso internacional para elevar el nivel del campeonato local. Las noticias vuelan rápido entre los pasillos de los estadios más importantes del país.

Las grúas mueven la capital

Las grúas no dan tregua en los complejos de entrenamiento de los equipos con más convocatoria. En el mercado de pases chileno 2026 la Universidad de Chile rompió el silencio con anuncios potentes. Francisco Meneghini tomó el mando técnico para buscar un protagonismo extraviado hace varias campañas. Eduardo Vargas regresó desde Audax Italiano para vestirse nuevamente con la indumentaria azul.

Además, Octavio Rivero se sumó al ataque laico para aportar su cuota goleadora habitual. Colo Colo eligió al argentino Fernando Ortiz para liderar el proyecto deportivo de este año. Matías Fernández volvió al Monumental tras su exitosa estadía en el fútbol ecuatoriano. Maximiliano Romero llegó como el refuerzo de peso para la delantera del cuadro popular. Por lo tanto, las expectativas de los seguidores albos crecen con cada entrenamiento matutino.

El puerto y los invitados de honor

El trofeo descansó en el puerto pero la ambición se mantiene intacta en el norte. Hernán Caputto asumió la banca pirata con la misión de defender la corona nacional. Lucas Pratto desembarcó en la cuarta región para imponer su jerarquía en el área rival.

Deportes Concepción regresó a la división de honor con una renovación total de su plantilla. El León de Collao sumó quince rostros nuevos para pelear en la parte alta. Leonardo Valencia junto a Jorge Henríquez comandarán la zona de creación del equipo penquista.

Claro está que los clubes recién ascendidos no quieren pasar desapercibidos en esta ocasión. Universidad de Concepción contrató a Cecilio Waterman y Pablo Parra para dar pelea arriba.

La billetera viaja a las provincias

Algunas escuadras de regiones decidieron invertir fuerte para codearse con los gigantes del fútbol capitalino. Deportes Limache sorprendió a todos con la incorporación del talentoso Jean Meneses desde Brasil.

Joaquín Montecinos busca su revancha personal en el torneo local bajo el mando de los tomateros. Gonzalo Sosa también se unió a este proyecto para asegurar eficacia frente al arco.

Audax Italiano aseguró los goles de Diego Coelho y Rodrigo Cabral.

O’Higgins de Rancagua contrató a Leandro Díaz para fortalecer su banda izquierda.

Deportes La Serena fichó a Gonzalo Escalante directamente desde la liga española.

Alexander Oroz defenderá la camiseta granate tras dejar el fútbol de Santiago.

Palestino confió su esquema táctico al trabajo del técnico Cristián Muñoz.

Debido a esto, el nivel de los equipos denominados chicos subió considerablemente este verano. Muchos jugadores experimentados prefieren la tranquilidad de las provincias para demostrar su vigencia deportiva. Sobre todo porque los proyectos institucionales parecen más serios que en temporadas pasadas.

Estrategias nuevas en los banquillos

Las pizarras cambiaron de manos en varios camarines importantes de nuestra Primera División. Gustavo Lema buscará imponer su estilo ofensivo en la banca del Audax Italiano este semestre. Felipe Gutiérrez dejó los cortos para debutar como estratega en el cuadro de Deportes La Serena.

Juan José Ribera volvió a Chillán para intentar otra hazaña con el equipo de Ñublense. Aún así, los hinchas miran de reojo estos cambios esperando resultados inmediatos en la tabla. Parece que la paciencia será un lujo escaso durante este intenso ciclo futbolístico. Los dirigentes exigen rendimiento desde el primer pitazo inicial en los estadios del país.

Susurros que agitan la previa

Las oficinas de los representantes arden con llamadas de último minuto en este cierre de enero. Universidad Católica todavía sondea el mercado tras las salidas de Dylan Escobar y Asta-Buruaga. Matías Palavecino y Bernardo Cerezo ya trabajan bajo las órdenes de Daniel Garnero en San Carlos.

No obstante, los rumores sitúan a Juan Martín Lucero cerca de un posible retorno al país. Marcelo Morales y Joe Abrigo siguen en el radar de la gerencia técnica de la Chile. Darío Benedetto aparece como el gran sueño de la dirigencia celeste para reforzar su delantera.

La situación del mercado indica que muchos cupos extranjeros siguen disponibles para sorpresas finales. Los fanáticos esperan ansiosos las últimas noticias antes de que ruede la pelota oficialmente.