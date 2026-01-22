Universal Assistance reafirma su liderazgo global en FITUR 2026 con una propuesta exclusiva de networking

Universal Assistance, empresa líder en asistencia al viajero integrante del Grupo Zurich, anuncia su participación en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026). El evento, consolidado como la cita más influyente del sector turístico global, se llevará a cabo del 21 al 25 de enero en el recinto ferial IFEMA de Madrid.

En esta nueva edición, la compañía contará con una presencia destacada centrada en el fortalecimiento de alianzas estratégicas. Como parte de su propuesta de valor, Universal Assistance dispondrá de un espacio VIP exclusivo diseñado para sus clientes de Latinoamérica, ubicado en el Pabellón 3, Stand 8A28. Este entorno fue pensado para facilitar el networking de alto nivel en un ambiente profesional y acogedor.

El evento contará con la presencia de Fernando García Ruiz, CEO de Universal Assistance para Latinoamérica, y Silvina García Fillol, Directora Comercial Canales Latam, quienes liderarán las jornadas de intercambio con socios estratégicos y representantes del sector.

“Nuestra participación en esta nueva edición de FITUR refleja la solidez y el liderazgo que hemos construido en la región. En este 2026, año de expansión para Universal Assistance, nuestra presencia en Madrid busca fortalecer alianzas para seguir ofreciendo soluciones tecnológicas e innovadoras, adaptándonos a un mercado que demanda eficiencia, previsibilidad y asistencia global inmediata” Comentó Fernando García Ruiz, CEO de Universal Assistance.

FITUR es el punto de encuentro global donde profesionales, empresas y destinos exploran oportunidades y marcan la agenda del turismo para el resto del año.