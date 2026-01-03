Presidente Boric e intervención estadounidense en Venezuela: “Hoy es Venezuela, mañana puede ser otro”

El presidente Gabriel Boric ofreció un punto de prensa desde La Moneda en donde, acompañado por sus ministros, criticó duramente los anuncios de Donald Trump, su par estadounidense, sobre Venezuela tras la detención del dictador Nicolás Maduro.

