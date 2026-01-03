Presidente Boric e intervención estadounidense en Venezuela: “Hoy es Venezuela, mañana puede ser otro”
El presidente Gabriel Boric ofreció un punto de prensa desde La Moneda en donde, acompañado por sus ministros, criticó duramente los anuncios de Donald Trump, su par estadounidense, sobre Venezuela tras la detención del dictador Nicolás Maduro.
Boric apuntó principalmente a los dichos de Trump sobre que EEUU controlará Venezuela para garantizar una ‘transición democrática’, acusando que “hoy es Venezuela, pero mañana puede ser cualquier otro”, y apuntando a que el manejo unilateral de los recursos venezolanos por parte de una potencia extranjera pone en riesgo toda la región.