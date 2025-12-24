Reforma previsional: cómo impacta a trabajadores independientes

Si emites boletas de honorarios, es probable que ya hayas notado que en 2025 la retención es mayor.

¿Por qué ocurre esto y qué cambia realmente para ti? La respuesta breve es simple: se busca que tengas protección continua y una pensión menos expuesta a vacíos. La respuesta extensa pasa por entender cómo funciona hoy el sistema y qué ajustes introduce la reforma previsional.

¿Qué cambió este año y por qué importa?

Desde enero de 2025, la retención aplicada a las boletas subió al catorce coma cinco por ciento. Este aumento fue definido por ley como parte de un avance gradual, pensado para evitar saltos bruscos en tu ingreso mensual.

Antes de entrar en detalles, conviene aclarar algo: este descuento no es un impuesto perdido. Funciona como un anticipo que luego se utiliza para pagar tus cotizaciones previsionales en la declaración anual.

• Aumenta la retención mensual para reducir pagos posteriores.

• Disminuye la probabilidad de generar deudas previsionales.

• Restablece continuidad en salud y seguros asociados.

¿Cómo se calcula tu cotización?

¿Se cotiza sobre todo lo que facturas? No. La base imponible corresponde al ochenta por ciento de tus honorarios anuales, con un tope definido en unidades de fomento.

Este criterio ajusta la cotización a una renta más realista, considerando costos propios del trabajo independiente.

• Base imponible equivalente al ochenta por ciento del ingreso bruto.

• Tope anual que limita la obligación previsional.

• Cálculo automático al momento de declarar renta.

¿En qué se usan los fondos retenidos?

Una duda frecuente es qué ocurre con el dinero retenido durante el año. No va directo a la pensión y sigue un orden legal definido.

Primero se cubren seguros de invalidez y fallecimiento, luego accidentes del trabajo y Ley SANNA. Después se paga salud y, al final, la pensión.

• Protección ante invalidez y sobrevivencia.

• Cobertura frente a accidentes laborales y enfermedades profesionales.

• Acceso continuo a salud y pensión.

Beneficios que funcionan hoy

¿Vale la pena cotizar si la pensión parece lejana? Sí, porque varias coberturas operan en el presente y protegen tus ingresos ante imprevistos.

Estas prestaciones se activan automáticamente cuando cumples con la normativa vigente, sin trámites adicionales durante el año.

• Seguro de accidentes del trabajo, con atención médica y subsidios.

• Ley SANNA, que permite cuidar a hijos con enfermedades graves sin perder el ingreso.

• Cobertura anual de salud, válida entre julio y junio del año siguiente.

Cobertura total o parcial: decidir con información

Durante el período transitorio puedes elegir entre cobertura total o parcial. La diferencia está en la base usada para calcular salud y pensión, y en la devolución anual.

La cobertura parcial entrega más liquidez inmediata, pero reduce el monto de las licencias médicas. La total ofrece mayor protección, con menor devolución.

• Cobertura total con protección completa.

• Cobertura parcial con mayor devolución inmediata.

• Licencias médicas calculadas según la base elegida.

Reforma previsional y mirada de largo plazo

La reforma previsional en discusión incorpora una cotización adicional para fortalecer el componente solidario. En el caso de los independientes, este aporte se asumirá de forma gradual.

El objetivo es reforzar las pensiones futuras en trayectorias laborales irregulares. El ahorro individual se mantiene y se ve complementado.

• Aporte adicional de aplicación progresiva.

• Refuerzo del pilar solidario.

• Mejora proyectada en pensiones futuras.

Entender para decidir mejor

La normativa previsional puede parecer compleja, pero impacta directamente en tu estabilidad. Comprender cómo funciona te permite anticiparte, evaluar riesgos y tomar decisiones más conscientes sobre tu cobertura. Mantenerte informado y seguir las actualizaciones sobre la reforma previsional es una forma concreta de cuidar tu presente y tu futuro.