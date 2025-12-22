“Mi HONOR sobrevivió al fuego”: bombera rescata su teléfono intacto tras combatir incendio forestal

Un dispositivo HONOR Magic 5 Lite sobrevivió a las llamas de un siniestro, demostrando la extraordinaria durabilidad de la marca en condiciones extremas.

Tras casi dos horas combatiendo las llamas, la teniente Celeste Macilla notó que su teléfono ya no estaba en su bolsillo. A pesar de buscarlo intensamente en el área del incendio, no logró encontrarlo y asumió que se había apagado debido a las altas temperaturas. Horas después, decidió regresar al lugar junto a su marido y otro bombero para intentar recuperarlo. “Llegando a donde estaba el foco, empezó a sonar el teléfono. Y nos acercamos al lugar y no lo escuchábamos. De repente le mandaron un WhatsApp a mi pareja, que yo le tengo un sonido especial, y sonó el teléfono”, explicó recordando. En un impresionante testimonio de resistencia y confianza en la tecnológica, un teléfono HONOR Magic 5 Lite sobrevivió a un incendio forestal en la región de O’Higgins, manteniendo su funcionalidad incluso después de haber estado expuesto directamente a las llamas. La propietaria del dispositivo, Celeste Mancilla, teniente segundo de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Coinco, compartió su asombrosa experiencia con la marca.

Durante una emergencia en el sector Millahue, Celeste acudió junto a su equipo a combatir un incendio de pastizales. Como es habitual en su labor, llevaba consigo su teléfono HONOR para mantener comunicaciones adicionales a la radio. “Nosotros usamos una aplicación que se llama Sello para mantenerme comunicada, para poder llamar ambulancias si pasa algo. Yo suelo llevar mi teléfono dentro de la emergencia y han habido otras circunstancias y no le había pasado nada”, relató la bombera.

Lo que encontraron al volver al lugar del incendio a buscarlo fue sorprendente: el smartphone HONOR Magic 5 Lite no solo había sobrevivido al fuego, sino que seguía funcionando. “El teléfono sonaba y brillaba. Obviamente por el calor se apagó, pero aun así respondía”, detalló Celeste, quien destacó que esta no era la primera vez que su dispositivo demostraba su resistencia excepcional.

“Mi teléfono ha pasado por muchas cosas dentro de la emergencia. Una vez lo aplastó el carro, se me ha caído al barro, al agua, se me ha enterrado, se me ha caído en rocas, y nunca le pasa nada”, afirmó la bombera. “Para mí el teléfono es esencial en mi labor. Muchas veces todo tipo de comunicaciones me ha fallado, pero lo que nunca me falló fue el teléfono HONOR, no importaba lo que le pasara”. “Lo que hace aún más notable esta historia es que HONOR Magic5 Lite no es solo un dispositivo diseñado específicamente para condiciones extremas, sino un smartphone de uso cotidiano que demostró una resistencia excepcional. Como reconocimiento a esta increíble experiencia, HONOR decidió entregar a Celeste un HONOR Magic7 Lite, modelo que se caracteriza por su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, procesador Snapdragon 6 Gen 1 y sistema MagicOS 8.0 basado en Android 14. Este

dispositivo permitirá a la bombera continuar su labor con un equipo aún más potente y resistente, manteniendo las cualidades que ya había comprobado en su anterior teléfono.

Desde HONOR, Camila Antonucci, PR Manager de la marca en Chile, comentó sobre este extraordinario caso. “En HONOR nos enorgullece desarrollar dispositivos que no solo destacan por su tecnología avanzada, sino también por su durabilidad en condiciones extremas. La experiencia de Celeste confirma nuestro compromiso con la calidad y resistencia. Estamos felices de poder proporcionarle un nuevo dispositivo para que continúe con su invaluable labor como bombera, sabiendo que cuenta con un equipo en el que puede confiar incluso en las situaciones más desafiantes”.

Este sorprendente testimonio refuerza la reputación de HONOR como una marca líder en resistencia y durabilidad, cualidades especialmente valoradas por profesionales que, como Celeste, enfrentan situaciones de riesgo en su día a día. “Estoy super agradecida del contacto de HONOR, que me brindará otro dispositivo. Es el único teléfono que me ha durado. Yo he pasado por todas las marcas, todos los teléfonos, todas las gamas, y el único teléfono que me duró y que realmente nunca le pasó nada fue el HONOR Magic 5 Lite”, concluyó la bombera.