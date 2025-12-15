HONOR 400 Smart y su certificación SGS 5 estrellas: un smartphone diseñado para la máxima durabilidad

La prestigiosa empresa SGS, líder mundial en inspección, verificación, pruebas y certificación, otorgó a HONOR 400 Smart la certificación Premium Performance de 5 estrellas en resistencia. Esta posiciona al dispositivo como un referente en durabilidad dentro de la industria móvil, tras superar exitosamente una de las evaluaciones más rigurosas en el mercado.

Para obtener esta certificación, HONOR 400 Smart fue sometido a una extensa serie de pruebas de laboratorio que simulan años de uso intensivo en condiciones extremas:

Prueba de resistencia física:

● 800.000 pulsaciones en pantalla simulando uso continuo.

● 210.000 pulsaciones del botón de encendido.

● 15.000 pruebas de inserción en puertos USB.

● 10.000 pruebas de impacto con placas de acero.

● Caídas desde alturas de hasta 2 metros en múltiples ángulos.

Estas pruebas certifican que el dispositivo mantiene su integridad estructural y funcionalidad incluso después de años de uso intensivo, estableciendo un nuevo referente en durabilidad para smartphones.

La certificación Premium Performance de 5 estrellas no es lo único que hace de HONOR 400 Smart un dispositivo resistente, sino que este también cuenta con:

Resistencia al Agua IP65:

● Capacidad para resistir agua y salpicaduras.

● Funcionalidad garantizada después de inmersión de 1 minuto a 0,5 metros de profundidad.

Diseño orientado a la durabilidad:

● Sistema de amortiguación interna que absorbe impactos.

● Estructura reforzada para proteger componentes críticos.

● Probado en condiciones extremas de temperatura desde -20°C hasta 55°C.

Estructura ultra resistente:

● Esquinas reforzadas con arquitectura de amortiguación avanzada.

● Sistema de distribución de fuerzas descentralizada.

● Protección integral contra impactos.

Características adicionales del smartphone

HONOR 400 Smart complementa su resistencia excepcional con una batería de 6.500 mAh de doble celda y un innovador botón de IA instantáneo que lleva la experiencia con Inteligencia Artificial a otro nivel.

Disponibilidad

HONOR 400 Smart está disponible en Chile a través de las principales operadoras y tiendas de retail del país, así como en la tienda online oficial www.honorstore.cl, en los colores Dorado Duna y Plata Mate Oro, a un precio referencial de $ 249.990.

