DP World realiza la mayor descarga de vehículos en la historia de Chile, con 6.338 unidades

DP World realiza hoy la mayor descarga de vehículos en la historia de Chile, con 6.338 unidades desde la M/N Morning Lily.

Stephenie Dewulf, Commercial Senior Manager de DP World, explica que “el arribo de la M/N Morning Lily marca un nuevo record, pues es la mayor descarga de vehículos en la historia de Chile y de nuestro terminal DP World en San Antonio, superando los 6.185 vehículos de la M/N Asian Empire que recibimos en 2021”.

“Con este nuevo record, DP World refuerza su posición en su terminal de San Antonio, como el más eficiente de Chile en operaciones de carga Ro-Ro, con más del 95% de las importaciones de vehículos del mercado nacional. DP World es un proveedor logístico global totalmente integrado”.

Dewulf agrega que “este año 2025 proyectamos el ingreso de casi 248 mil vehículos a través de DP World en San Antonio, superando los 235.822 de 2024 y los 227.601 de 2023”.

La ejecutiva explica que “la M/N Morning Lily de la línea naviera Eukor y agenciada por Taylor, viene de Shanghai y el mayor número de vehículos es de las marcas Suzuki y Kia”.

La nave ya arribó al terminal de DP World en San Antonio y la operación de descarga se realizará hasta el lunes 15.