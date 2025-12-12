¿Amante del vino?: Este 12 y 13 de diciembre MUT recibe una nueva edición de Chanchos Navidance

Si diciembre ya viene cargado de fiestas, calor y brindis, Chanchos Navidance llega a ponerle el sello rebelde y deslenguado que faltaba. Este viernes 12 y sábado 13, el cuarto piso del MUT volverá a convertirse en un pequeño universo paralelo donde las reglas del vino se tiran por la ventana, la comunidad se expande y la tierra habla en cada copa.

La feria pionera del vino natural en Chile —y una de las impulsoras del movimiento en Latinoamérica desde 2012— regresa con su versión de fin de año: dos días de arte, poesía, música, gastronomía radical y más de 100 etiquetas que invitan a descubrir un Chile profundo, diverso y sin maquillaje.

Más de 30 viñateros, un país entero de sabores

Los pasillos de MUT se llenarán nuevamente de proyectos que encarnan la filosofía del vino vivo: mínima intervención, honestidad absoluta y mucha identidad territorial. Desde clásicos del movimiento como Cacique Maravilla, Tinto de Rulo, Villalobos, González Bastías, MacaTho o La Curandera, hasta nuevas viñas que están empujando los límites del vino natural chileno.

A eso se suma una sección especial de sidras naturales, cada año más protagónica. Productores como Sidra Pucón, Mate Amargo, Sidra Méndez y Sin Patrones llegan a mostrar que el universo de las fermentaciones es amplio, chispeante y sorprendente.

Arte, poesía y música: cuando el vino se vuelve escenario

Chanchos Navidance no es solo una feria: es un ecosistema creativo. Esta vez, el artista urbano Caiozzama pintará un mural en vivo inspirado en el activismo del vino natural —sí, activismo— con la mezcla de sátira y cultura pop que lo ha convertido en una figura clave del arte callejero en Chile.

La jornada también tendrá poesía curada por Gonzalo Henríquez y Rodrigo Rojas, con lecturas, música y performance. Y como toda buena fiesta deslenguada necesita ritmo, los DJs Fen!x y Frank Solo pondrán vinilos y beats experimentales para acompañar los brindis.

Conversatorios, historias y una dupla inesperada

El sábado, los divulgadores Álvaro Tello y Fernando Contreras se reencontrarán diez años después de su recordada charla sobre sánguches para conversar sobre vino, libros esenciales del movimiento natural y anécdotas que —dicen— nunca antes habían contado.

Y en un giro delicioso, por primera vez Restaurant Rivoli tendrá un stand dentro de la feria. Una alianza inédita que une cocina italiana de tradición con la radicalidad del vino vivo.

Chancho N°1 y la cocina de origen

A la oferta gastronómica se suma Chancho N°1, el nuevo espacio de MUT que trabaja con chancho libre criado sin químicos, honrando el animal completo y el oficio campesino. En su stand habrá panes, encurtidos, embutidos y preparaciones hechas totalmente a mano. Nada de atajos; pura trazabilidad y respeto por el origen.

Visita internacional: Tim Atkin dice presente

El viernes 12, el reconocido periodista y Master of Wine Tim Atkin recorrerá la feria para catar vinos y conversar con productores. Un gesto que confirma el creciente interés internacional por lo que está pasando en Chile con el vino natural.

