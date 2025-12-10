NetSuite Ayuda a las Organizaciones Chilenas a Adaptarse y Crecer

La nueva solución de gestión financiera NetSuite SuiteSuccess Financials First ayuda a las organizaciones en Chile a adoptar rápidamente las últimas innovaciones de IA y las mejores prácticas líderes en la industria.

Oracle NetSuite anunció la disponibilidad de NetSuite SuiteSuccess Financials First en Chile, una solución unificada en la nube, preconfigurada con las capacidades de gestión financiera que las organizaciones chilenas necesitan para optimizar procesos, fortalecer el cumplimiento normativo y escalar con éxito. SuiteSuccess Financials First incluye flujos de trabajo financieros, tableros y herramientas de informes preconfigurados, diseñados para cumplir con los requisitos fiscales y comerciales locales. Con soporte para idioma local y la introducción de nuevas actualizaciones de divisas y otras localizaciones, NetSuite ayuda a los clientes a simplificar aún más sus operaciones y automatizar los reportes conforme a las regulaciones chilenas.

“Las organizaciones chilenas continúan liderando la adopción tecnológica y la innovación en la industria mientras gestionan el creciente nivel de competencia y la incertidumbre económica”, dijo Gustavo Moussalli, vicepresidente senior para América Latina, Oracle NetSuite. “Con SuiteSuccess, estamos ayudando a nuestros clientes de Chile a reforzar la visibilidad y el control mientras cumplen los requisitos locales. La edición Financials First profundiza esa base con tableros preconfigurados según roles y más de 150 informes que simplifican la gestión financiera y ayudan a las empresas a responder con mayor rapidez a los cambios”.

Ya disponible en Chile, SuiteSuccess Financials First ha sido diseñada para ayudar a las organizaciones a obtener valor de forma más rápida con sus implementaciones de NetSuite y superar los desafíos que tradicionalmente han limitado su capacidad de escalar y adaptarse al cambio. Incluye 27 años de mejores prácticas líderes que combinan una profunda experiencia financiera con roles predefinidos, KPIs, tableros y flujos de trabajo que ayudan a las organizaciones a optimizar operaciones y fortalecer el cumplimiento de regulaciones fiscales locales. Como resultado, las organizaciones obtienen la visibilidad necesaria para tomar decisiones más informadas, así como la agilidad y el control requeridos para operar de manera eficiente y adaptarse dinámicamente al mercado.

Tanto para empresas chilenas cuanto para ayudar a organizaciones globales con operaciones en Chile a consolidar información financiera en tiempo real, simplificar el cumplimiento local y operar con mayor precisión y eficiencia, NetSuite ha introducido las siguientes capacidades de localización:

Contabilidad y Reportes Financieros Personalizados: Permiten reportes locales precisos con registros y campos de transacción alineados a los estándares contables de Chile. Por ejemplo, las nuevas capacidades de reportes soportan contabilidad electrónica y estados financieros, incluyendo el Balance de Comprobación y el Reporte de 8 Columnas, ayudando a los clientes a mapearlos a los requisitos del plan de cuentas local.

Las Organizaciones Chilenas se Adaptan a los Desafíos del Mercado con NetSuite

Muchas organizaciones en Chile utilizan NetSuite para adaptar su negocio y prosperar.

Combinando investigación científica, ingeniería y operación industrial, Ceibo nació en 2018 con un objetivo estratégico que se mantiene hasta hoy: producir cobre de forma sustentable y competitiva, desde Chile y con tecnología desarrollada por chilenos.

“El crecimiento acelerado de los últimos años nos exigió profesionalizar nuestra gestión para mejorar el control interno y disponer de información confiable en tiempo real. Con NetSuite logramos fortalecer nuestra gobernanza y rendición de cuentas, lo que significó no sólo un cambio tecnológico, sino un proceso mucho más profundo de alineación de cultura, procesos y control bajo un mismo estándar de gestión”, comenta Valeria Canobbi, vicepresidenta de Finanzas de Ceibo.

En sus 75 años de historia. Nibsa supo adaptarse a numerosos cambios en el mercado, siempre persiguiendo el propósito de mejorarle la vida de las personas a través de soluciones útiles que promuevan el bienestar y el uso eficiente del agua.

“Con ese mismo espíritu de adaptabilidad, llegamos a NetSuite buscando un ERP que sea flexible y acompañe las nuevas tendencias. Con la implementación logramos resultados clave como un crecimiento del 80% al 96% en exactitud de inventario o un compromiso de entrega en 24hs con nuestros clientes (antes de 48 a 72hs)”, dijo Andrés Flores Toledo, subgerente de Logística y Tecnología en Nibsa.

Acerca de Oracle NetSuite

Durante más de 25 años, Oracle NetSuite ha ayudado a las organizaciones a crecer, escalar y adaptarse al cambio. NetSuite ofrece un sistema integrado que incluye finanzas / planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de inventario, recursos humanos, automatización de servicios profesionales y comercio omnicanal. Más de 43,000 clientes en 220 países y territorios dependientes confían en NetSuite para lograr un crecimiento más rápido y una mayor eficiencia.