HONOR presenta HONOR Pad X9a con una impresionante pantalla

HONOR lanzó HONOR Pad X9a, su más reciente integrante en la categoría de tablets, reafirmando su compromiso con la creación de un ecosistema de valor compartido. Presentando una impresionante Pantalla HONOR FullView de 11.5 pulgadas con resolución 2.5K con una frecuencia de actualización fluida de 120Hz, una gran capacidad de memoria RAM con tecnología RAM Turbo y una de las baterías más poderosas de su segmento, HONOR Pad X9a promete una experiencia de uso excepcional.

Claridad visual líder en el segmento con su pantalla HONOR FullView de 11.5 pulgadas, 120Hz y resolución 2.5K

HONOR Pad X9a redefine la experiencia en tablets con sus características insignia, dentro de un cuerpo metálico delgado y ligero. Esta nueva adición al ecosistema de HONOR ofrece una pantalla con funciones que se traducen en un festín visual, brindando colores vibrantes y detalles nítidos. La alta frecuencia de actualización de 120Hz garantiza una experiencia visual al navegar en línea, con transiciones fluidas, ideales tanto para las tareas de productividad como para el entretenimiento. Ya sea en el streaming de videos en alta definición, el sumergirse en videojuegos o trabajando en proyectos creativos y de diseño, esta pantalla brinda una experiencia visual sin rival. Adicionalmente, la pantalla incorpora tecnología inteligente de luz rítmica que estimula los cambios dinámicos de la luz natural, mejorando la circulación sanguínea en los ojos para disminuir la fatiga visual de forma efectiva. Esta característica garantiza una experiencia visual cómoda durante periodos prolongados de uso.

Desempeño líder gracias a su gran memoria y batería

Equipada con una gran capacidad de memoria impulsada por la tecnología HONOR RAM Turbo, HONOR Pad X9a garantiza a los usuarios una experiencia multitarea fluida y sin ninguna demora. Ya sea al editar un video y al mismo tiempo navegar en la red, o bien corriendo múltiples aplicaciones de forma simultánea, esta tablet ofrece un desempeño que supera las exigencias de los usuarios. Su gran almacenamiento de 128GB se traduce en la capacidad de almacenar todo tipo de elementos tales como archivos esenciales para la productividad, fotos y aplicaciones sin tener que preocuparse por quedare sin espacio. Como complemento de esta capacidad robusta de memoria encontramos una gran batería de 8300mAh, la cual brinda energía sin interrupciones aun en tareas de productividad altamente demandantes. Adicionalmente, su función de carga rápida de 35W le permite al dispositivo recuperar energía de forma veloz y cuando más se necesita, en especial cuando la tablet es necesaria para continuar con la jornada laboral o bien terminar un maratón de series.

Elevando la productividad con eficiencia impulsada por IA

Bajo el nuevo MagicOS 9.0 basado en Android 15, HONOR Pad X9a incorpora funcionalidades avanzadas de IA las cuales elevan la productividad y creatividad del usuario. Gracias a la aplicación de Notas IA de HONOR y su función de mejoramiento de la letra a mano alzada, los usuarios pueden transformar sus notas hechas a mano en texto totalmente pulido, mejorando considerablemente tanto la legibilidad como la presentación. Adicionalmente, la asistencia de la aplicación Notas IA de HONOR ofrece una conversión fluida de voz a texto, permitiéndoles a los usuarios el dictar notas sin esfuerzo. Además, incorpora la capacidad de convertir formulas escritas a mano a texto digital con una precisión increíble. Estas funciones inteligentes hacen de HONOR Pad X9a una herramienta indispensable tanto para el uso personal como profesional.

Precio y disponibilidad

HONOR Pad X9a estará disponible en color gris, en una configuración de 128GB de almacenamiento y 8GB +8GB de memoria HONOR RAM Turbo. Su precio referencial es de $349.990.