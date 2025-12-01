HONOR Connect: descubre la perfecta sintonía entre smartphones y tablets

La innovación sigue siendo prioridad para HONOR, que esta vez presentó un ecosistema de dispositivos perfectamente integrados, donde HONOR 400 Smart y HONOR Pad X9a destacan como ejemplos de la visión de conectividad.

Colaboración multipantalla

La función de colaboración multipantalla entre HONOR 400 Smart y HONOR Pad X9a revolucionan tu manera de trabajar:

● Modo espejo: proyecta la pantalla completa del smartphone en la tablet, permitiendo controlar todas las aplicaciones y funciones del teléfono en una pantalla más grande.

● Modo multiventana: con esta función puedes visualizar simultáneamente hasta tres aplicaciones móviles en la pantalla de la tablet, arrastrar y soltar contenido entre aplicaciones, editar documentos en pantalla dividida y controlar las aplicaciones de HONOR 400 Smart sin la necesidad de tocar el teléfono.

Compartir información

HONOR Connect hace posible que con un simple gesto puedas transferir información desde tu celular hasta tu tablet de manera instantánea. Esto no funciona solamente para enviar documentos, sino que también puedes:

● Copiar y pegar textos e imágenes entre dispositivos.

● Transición fluida de aplicaciones entre dispositivos.

● Se sincroniza automáticamente tu historial de navegación.

● Existe continuidad en aplicaciones de productividad y multimedia.

HONOR 400 Smart

HONOR 400 Smart incorpora una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, protegida por el resistente cristal HONOR Shield, que ofrece una durabilidad excepcional con certificación SGS de resistencia a caídas de hasta 5 estrellas. El dispositivo destaca por su batería de 6.500 mAh y su botón IA dedicado, que permite acceder instantáneamente a funciones de inteligencia artificial.

HONOR Pad X9a

Destaca por su pantalla HONOR FullView de 11.5 pulgadas con resolución 2K (2508 x 1504 píxeles) y tasa de refresco de 120Hz. Está potenciada por el procesador Qualcomm Snapdragon 685 de 6nm, complementado con hasta 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su batería de 8300mAh con carga rápida de 35W asegura hasta 13 horas de reproducción de video continuo. El dispositivo presenta un diseño metálico ultradelgado y un sistema de cuatro altavoces para una experiencia multimedia inmersiva.

Disponibilidad

HONOR 400 Smart está disponible en Chile a través de las principales operadoras y tiendas de retail del país, así como en la tienda online oficial www.honorstore.cl, en los colores Dorado Duna y Plata Mate Oro.

Acerca de HONOR

HONOR es una compañía global líder en IA para dispositivos y ecosistemas. Está comprometida con revolucionar la interacción entre humanos y dispositivos para conectar el ecosistema de IA con todos los consumidores en la era de la IA agente y más allá. La compañía busca romper las barreras industriales a través de una colaboración abierta y fluida, con el fin de co-crear un ecosistema de valor compartido junto con sus aliados del sector. Con un portafolio innovador que abarca teléfonos con IA, PCs, tablets, wearables y más, HONOR tiene como objetivo empoderar a cada persona, permitiéndoles abrazar el nuevo mundo inteligente.

Para más información, por favor visita el sitio web oficial de HONOR en www.honor.com/cl

https://www.facebook.com/HonorCL

https://twitter.com/HonorChile

https://www.instagram.com/honor_chile/