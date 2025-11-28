Consorcio se suma al Black Friday con descuentos de hasta 50% en primas de seguros y beneficios exclusivos en productos bancarios

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, el Black Friday reunirá a miles de consumidores en busca de oportunidades para cerrar el año con las mejores condiciones. En esta edición, el Black Consorcio, trae una propuesta integral que combina protección y financiamiento, ofreciendo beneficios únicos para acompañar las decisiones financieras de las personas.

Durante los cuatro días del evento, en consorcio.cl, los clientes podrás acceder a todos los descuentos.

En materia de protección, el Seguro de Auto tendrá un 50% de descuento en 6 cuotas impares el primer año, mientras que el Seguro de Hogar contará con un 25% de descuento en todas sus mensualidades. A esto se suma un 30% de descuento en el Seguro de Viajes, una alternativa ideal para quienes están planificando vacaciones o traslados para las vacaciones.

En seguros de salud, el seguro Full Ambulatorio Dávila ofrece primera consulta con copago $0 en medicina general, ginecología o pediatría, mientras el Seguro Oncológico IRAM tiene un 50% de descuento en las primeras 3 cuotas.

Mientras Banco Consorcio se suma con tres beneficios: los clientes de Cuenta Plus, podrán acceder 30% de dcto en COCHA pagando con tarjetas de crédito Consorcio (tope dcto $90.000), quienes aperturen Cuenta Simple y hagan uso de su Tarjeta de Débito participarán automáticamente por una de las 5 giftcard de $100.000, mientras que quienes contraten un Crédito Hipotecario podrán acceder a un descuento de hasta $420.000 en gastos operacionales.

Yurizan Flores, Gerente de E-commerce de Consorcio, destacó: “participar en este Black Friday nos permite disponibilizar nuestra amplia oferta de productos. Acercando soluciones integrales de protección y financieras a las personas con condiciones preferentes. Lo cual es una excelente oportunidad para, además de ahorrar, contar con la tranquilidad, respaldo y solidez de Consorcio.”

Con estas promociones, Consorcio reafirma su compromiso de acompañar a las personas en sus decisiones financieras y de protección, sumándose a uno de los eventos comerciales más relevantes del año.

Para conocer detalles, coberturas, exclusiones y condiciones de la campaña, visita consorcio.cl.