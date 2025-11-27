MAS Pitch 2025: Lo que trae la 4º edición del evento de startups más importante de Chile

MAS Pitch regresa el 4 de diciembre al Parque Juan Pablo II con una nueva edición que reunirá al ecosistema de startups en un espacio de inspiración, aprendizaje y networking. Organizado por DF MAS, el evento busca conectar a emprendedores, inversionistas y empresas, consolidándose como uno de los encuentros tech más relevantes del año.

Este 2025, seis startups —Save Money, Sheriff, Neocrop Technologies, Hera Materials, Bow.care y Soyio— competirán en el tradicional pitch frente a un jurado especializado, mientras destacados speakers como José Luis del Río y Pedro Pineda compartirán experiencias que han marcado la industria.

El encuentro también contará con un espacio de networking que históricamente ha impulsado alianzas, inversiones y nuevos negocios entre los asistentes.

Fecha: 4 de diciembre

Hora: 15:00 hrs

Lugar: Parque Juan Pablo II, Las Condes

Entradas: disponibles en Ecopass