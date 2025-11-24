Aumentan los riesgos en el hogar en Chile: Southbridge presenta cobertura integral para protección de la vivienda

Diversos estudios recientes han alertado sobre un incremento en los riesgos que afectan a los hogares chilenos, desde robos hasta accidentes domésticos y fallas eléctricas. El Índice Paz Ciudadana 2025 reveló que el 35% de los hogares sufrió un robo o intento de robo en los últimos seis meses, mientras que la PDI reportó 42 fallecimientos por accidentes dentro del hogar solo en el primer trimestre de 2021.

Ante este escenario, Southbridge Seguros destaca la importancia de fortalecer la prevención y la protección del patrimonio familiar, impulsando su Seguro Hogar Full, una solución integral que cubre incendios, robos, fallas eléctricas, responsabilidad civil y otros riesgos asociados a la vivienda.

El plan incluye asistencias en el hogar tales como servicios de gasfitería y plomería, instalación de lavadoras, cortinas o sistemas de gas, así como atención de electricista y emergencias eléctricas, lo que permite responder de forma práctica y oportuna ante imprevistos domiciliarios. Además, en la contratación se puede complementar con una cobertura opcional de accidentes para trabajadores del hogar.

Según organismos técnicos como SEC y SERNAC, ha aumentado la frecuencia de emergencias provocadas por artefactos eléctricos defectuosos o mal utilizados, reforzando la necesidad de contar con medidas de autocuidado y coberturas que mitiguen el impacto de estos eventos.

Especialistas en seguridad y organismos técnicos coinciden en tres acciones de prevención básicas que pueden reducir la exposición a riesgos:

1. Mantenciones periódicas de sistemas de gas, conexiones eléctricas, estufas y cerraduras.

2. Inventarios domésticos actualizados, que permiten dimensionar el valor real del patrimonio familiar ante eventuales pérdidas.

3. Evaluación de coberturas de protección, especialmente aquellas que incluyen robos, daños estructurales y fallas de artefactos eléctricos.

