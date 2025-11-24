Aparece un protagonista inesperado en los hogares chilenos

El Black Friday está a la vuelta de la esquina, y con él llega una de las temporadas más activas para quienes disfrutan mejorar o renovar su casa. Dentro de este contexto, los muebles multifuncionales se han ganado un espacio importante en las casas, y el sofá cama aparece como uno de los grandes favoritos para los compradores que buscan algo práctico y moderno.

Y, ¿Cuándo es el Black Friday? El Black Friday tendrá lugar este 28 de noviembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre.

Durante estos eventos de descuentos masivo, el interés por los muebles cómodos y funcionales aumenta. Los compradores de entre 25 y 55 años están priorizando aquellos productos que los dejen optimizar sus espacios y que se adapten a distintos estilos de vida dinámicos.

El sofá cama encaja perfectamente en esta tendencia: es versátil, accesible y se ajusta a distintos usos. Puede funcionar como punto central del living, como cama extra para visitas o incluso como estación de descanso en oficinas o espacios multipropósito. Por eso, no sorprende que las búsquedas online de esta categoría aumenten significativamente en las semanas previas al Black Friday.

Un mueble, muchas soluciones

El interés en el sofá cama es una respuesta a un fenómeno social y habitacional. Es decir, que en las principales ciudades de nuestro país, los departamentos más pequeños y los hogares multifuncionales, son los responsables del aumento de la demanda en muebles que maximizan el espacio y que no quitan estilo.

El comprador actual no solo busca comodidad, sino que también diseño. Valoran los materiales fáciles de mantener y que combinen con las distintas decoraciones. Es por esto que los sofá cama de líneas minimalistas lideran las preferencias, seguidos por los tapizados en colores de tonos de beige, gris o verde oliva, que aportan calidez sin sobrecargar el espacio.

Durante el Black Friday del año pasado, los muebles de relajo y descanso registraron descuentos de un promedio de un 25% y un 40%, lo que aumentó las compras tanto en tiendas físicas como en compras online. Por lo tanto, se espera que esto se mantenga este fin de mes.

La comodidad como tendencia

El interés por productos de relajo, como sillones reclinables o los mismos sofá cama, también se está asociando a un cambio en la rutina de los hogares. El trabajo híbrido, por ejemplo, y la búsqueda de bienestar doméstico, han transformado la forma en que se ocupan los diferentes espacios. Hoy en día, la casa no solo es un lugar de descanso, sino que también se ha vuelto un lugar donde se trabaja, se comparte y se disfruta.

Además, el atractivo económico del Black Friday potencia la decisión de compra. Las personas esperan estas fechas para realizar renovaciones planificadas, no compras impulsivas. Quienes estaban evaluando cambiar su sofá o redecorar su living aprovechan las rebajas para acceder a modelos de mejor calidad o diseño superior, pero manteniendo el presupuesto.

Diseño y funcionalidad

Las tendencias en el hogar están apuntando a espacios más flexibles y coherente con los distintos ritmos de vida. El sofá cama es el representante ideal para este tema, es comodidad sin excesos y con diseños que tienen objetivos. Para este 28 de noviembre, comprar uno es una opción ideal e inteligente para los que buscan renovar sin gastar de más.

Para la mayoría, comprar un sofá cama no es solo una adquisición estética, sino que es una decisión práctica para la mejora del uso diario en casa. Además, en un momento donde la comodidad se está mezclando con la eficiencia, este producto se ha transformado en un aliado ideal para modificar cualquier espacio del hogar.

El Black Friday de este año vuelve a mostrarnos que renovar tus espacios no tiene porque ser una gran inversión. Basta con elegir muebles versátiles, estéticos y sobre todo funcionales, para redefinir tu espacio por completo. Porque en los nuevos hogares chilenos, el confort también se diseña con inteligencia.