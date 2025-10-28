Ya están a la venta las entradas para “La Canción Sin Fin”, el homenaje a Charly García que llega a Chile

Comienza la cuenta regresiva para uno de los eventos musicales más esperados del verano. Ya está disponible la venta de entradas para “La Canción Sin Fin”, el espectáculo creado por Seba Furman junto a Futuröck, que llega por primera vez a Chile con una función única el 17 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes.

El show, inspirado en el exitoso podcast homónimo —que supera el millón de reproducciones en Spotify—, combina relato, análisis y música en vivo para revivir los tres primeros discos solistas de Charly García: Yendo de la cama al living, Clics modernos y Piano Bar.

En escena, Seba Furman estará acompañado por Juan Archoni (teclado), Julia Agra (guitarra), Renzo Coccé (bajo) y Sebastián Quintanilla (batería), interpretando los arreglos originales de canciones que marcaron generaciones.

Tras agotar funciones en Buenos Aires, La Plata y Rosario, “La Canción Sin Fin” promete una noche inolvidable en Santiago: una experiencia imperdible para los amantes del rock argentino y la obra de Charly García.

Entradas disponibles a través de Ticketmaster:

Compra tus entradas aquí.