100+ Labs de Cervecería AB InBev elige a las startups finalistas que competirán en el EtMday

Serán 8 startups las encargadas de presentar en el EtMday, el evento de innovación, emprendimiento e inversión que congrega a empresarios, inversionistas y emprendedores. En el evento se seleccionarán a las 4 iniciativas que tengan el mejor potencial para escalar soluciones en la cadena de valor de Cervecería AB InBev, Coca-Cola Andina, Coca-Cola Embonor y Nutrisco.

La sexta versión de la aceleradora corporativa 100+ Labs convocó a más de 160 soluciones tecnológicas y sostenibles con foco en el uso inteligente de recursos, economía circular, logística eficiente e innovación comercial.

“El espíritu que inspira 100+ Labs es abrir nuestras puertas al talento emprendedor, conectarlo con desafíos reales y construir juntos soluciones efectivas que fortalezcan nuestras cadenas de valor. Desde Cervecería AB InBev creemos que la colaboración es un catalizador de grandes ideas. Cuando distintos talentos se unen, logramos crear soluciones que generan valor compartido para las personas, las comunidades y las empresas”, aseguró Roberto Parra, gerente de Asuntos Corporativos e Impacto Positivo de Cervecería AB InBev.

Por otro lado, el gerente de Comunicaciones Externas de Coca-Cola Andina, Juan Cristóbal Velasco, aseguró que “ser parte de 100+ Labs nos permite conectar con startups que aportan miradas frescas y soluciones tecnológicas de alto potencial, consolidando la innovación abierta como una herramienta poderosa para acelerar la transformación en Coca-Cola Andina. Estamos muy contentos con el nivel y la diversidad de las propuestas presentadas, que reflejan el talento y la capacidad que existe para transformar desafíos en oportunidades concretas. Esta etapa nos motiva a seguir co-creando junto a los equipos seleccionados para diseñar pilotos que generen valor real y fortalezcan la colaboración entre grandes compañías y el ecosistema emprendedor”

Desde la creación de 100+ Labs, en 2021, ha atraído a más de 720 startups. Este año, la aceleradora obtuvo la convocatoria más alta en su historia con más de 160 postulaciones recibidas.

Proyectos seleccionados para el Pitch Final 2025

Los ocho proyectos seleccionados son Celteno, Eko3, EMMA, Gtrack, MIDDA, SyncroPro, Tet4d y YAPP. Cada uno de ellos participará en una etapa de validación juntos a las compañías organizadoras, para escalar sus soluciones y generar impacto medible en sostenibilidad e innovación aplicada.

El gerente de Personas y Asuntos Corporativos de Coca-Cola Embonor, Jorge Herrera, destacó la importancia de la colaboración entre empresas y emprendedores en el marco de 100+ Labs. “Cada año vemos cómo las startups llegan con propuestas más sólidas y aplicables. Lo valioso de 100+ Labs es que nos permite conectar esas ideas con desafíos reales de nuestras operaciones y avanzar juntos en soluciones que impulsan una cadena de valor más eficiente y sostenible. Creemos firmemente en el valor de la colaboración para generar innovación con propósito y un impacto positivo en las comunidades y el entorno”, agregó.

Por su parte, el gerente de canal Food Service de Nutrisco, Andrés Hodar, señaló que “escuchar los pitch de hoy fue realmente inspirador. En Nutrisco creemos en el poder de conectar nuestros desafíos reales con la creatividad del ecosistema emprendedor. La innovación cobra sentido cuando mejora lo que ya hacemos, impulsa una mejor nutrición y genera eficiencia y sostenibilidad en toda nuestra cadena de valor”.

El Pitch Final se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre, en la jornada inaugural del EtMday 2025 en el Parque Bicentenario de Vitacura. Ese día se conocerán los ganadores, quienes podrán pilotar sus soluciones junto a Cervecería AB InBev, Coca-Cola Andina, Coca-Cola Embonor y Nutrisco. Con esta iniciativa, 100+ Labs Chile refuerza su rol como una plataforma de innovación colaborativa que promueve la sostenibilidad con acciones concretas.