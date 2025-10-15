La más aplaudida: Revisa el Discurso Completo de Dorothy Pérez en Enade 2025

La contralora general, Dorothy Pérez, fue la gran sorpresa en Enade 2025, donde recibió una ovación tras un discurso enfocado en la crisis del sistema público y la necesidad de fortalecer el control del Estado.

Pérez reveló que la Contraloría está “acogotada con los sumarios” del caso licencias médicas, que suma más de 8 mil investigaciones, y que tras destaparse el escándalo las licencias bajaron un 32,4%. Gracias a los nuevos sistemas de fiscalización, descubrieron que 25 mil funcionarios viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica.

También denunció irregularidades en municipios, pagos en exceso en el Ejército, pérdida de fentanilo en Carabineros, y manipulación de listas de espera en hospitales. Además, criticó la lentitud en obras públicas con más de 800 días de retraso, e instó a los funcionarios a recordar que “detrás de cada trámite hay personas, familias y empleos”.

Finalmente, destacó avances tecnológicos como la interoperabilidad con el Poder Judicial para detectar funcionarios con condenas o prohibición de trabajar con menores, y alertó sobre la evasión en el transporte público, que en 2024 provocó pérdidas por $191 mil millones.