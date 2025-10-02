Transformar experiencias desde el corazón: Congreso Internacional sobre Experiencia de Cliente reunirá a líderes en innovación, servicio y diseño de experiencias

El Centro de Experiencias y Servicios (CES) de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) realizará la undécima versión del Congreso Internacional de Experiencia de Clientes: “Del corazón a la acción: cultura y conexión emocional”, el jueves 16 de octubre en el Hotel W Santiago. Se trata de uno de los encuentros más relevantes de Latinoamérica en torno al Customer Experience (CX).

En un mundo digital donde las personas esperan ser escuchadas, atendidas y conectadas de forma auténtica, el Congreso pondrá el foco en cómo las organizaciones pueden inspirar y movilizar a través de su propósito, fortaleciendo vínculos con clientes y colaboradores. El eje central será transformar experiencias desde el corazón, combinando diseño de servicios, gestión de experiencias, liderazgo inspirador y herramientas innovadoras que impacten desde lo emocional hasta lo operativo.

Durante dos días, los asistentes podrán participar en talleres prácticos y conferencias magistrales con referentes internacionales, quienes compartirán tendencias, casos reales y metodologías aplicables. Entre los temas destacados estarán:

● La creación de culturas organizacionales centradas en las personas.

● La generación de experiencias memorables y sostenibles.

● El uso de modelos de gestión que permiten transformar desde el corazón las dinámicas de empresas y equipos.

El Congreso CES UAI está dirigido a profesionales de experiencia de clientes, experiencia del colaborador, marketing, innovación y procesos, abarcando desde la alta dirección hasta mandos medios y equipos operativos.

Sponsors y aliados

En su versión 2025, el Congreso cuenta con el respaldo de importantes aliados:

● Sponsors Diamante: ADT, Genesys, Activa y Gildemeister.

● Sponsors Oro: Banco BICE y Banco Security.

● Sponsors Plata: Viña Casas del Bosque y Seguros Sura.

● Sponsors Bronce: Konecta, Chilexpress y Transbank.

● Media Partner oficial: Radio Infinita.

Más información e inscripciones en: www.cesuai.cl/congresoces

Acerca del Centro de Experiencias y Servicios (CES) UAI

El CES de la Universidad Adolfo Ibáñez es un referente en investigación, formación y consultoría para el desarrollo de experiencias y servicios de excelencia. Su misión es apoyar a las organizaciones en el diseño e implementación de estrategias que fortalezcan la relación con clientes y colaboradores, generando valor sostenido. Colabora con líderes empresariales, expertos y académicos de toda Latinoamérica para impulsar la innovación y la evolución cultural en torno al CX.