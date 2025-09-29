SalmonChile presenta su Décimo Informe de Sustentabilidad con cifras récord de inversión e innovación

Puerto Varas, 5 de septiembre de 2025.- SalmonChile lanzó su Décimo Informe de Sustentabilidad durante Innaqua 2025, consolidando una década de transparencia sobre indicadores económicos, sociales y ambientales. El gremio reportó que en 2024 el salmón se mantuvo como el segundo producto más exportado de Chile después del cobre, con envíos por US$6.371 millones, superando a celulosa, cerezas, madera y vino.

La asociación destacó también aportes directos al territorio, como $16.686 millones en concesiones, patentes y contribuciones y $3,3 billones (US$3.399 millones) en compras a proveedores nacionales, de los cuales el 75% corresponde al sur del país.

En investigación, desarrollo e innovación se invirtieron $17.095 millones en 2024, un 155% más que en 2023, destinando 35% a nuevas tecnologías, 35% a salud de peces, 20% a soluciones medioambientales y 10% a inteligencia artificial y otros temas.

El informe resalta avances en sostenibilidad y el lanzamiento del Proyecto Yelcho, alianza público-privada que busca eliminar progresivamente el uso de antibióticos mediante vacunas y soluciones inmunológicas.

Por segundo año consecutivo, el 100% de la biomasa de las empresas socias cuenta con certificación internacional (BAP, ASC y/o GlobalGap), reforzando el liderazgo de Chile en la “economía azul” con innovación, colaboración y cuidado ambiental.